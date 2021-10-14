2021 全球电动汽车市场将突破 900 万辆，中国大陆占据超三成销量

10 月 14 日消息，全球碳中和进行时，政策利好之下，电动汽车时代正稳步到来。根据中国台湾工研院产科国际所发布的最新报告显示，全球电动汽车市场 2020 年不受疫情影响突破 500 万辆，2021 年有望突破 900 万辆水平。

其中，混合动力汽车为销量主力但占比逐渐下滑，在日本、美国、中国大陆的支撑下，2021 年约占电动汽车总销量的 42.3%。纯电动汽车在中国大陆、美国及挪威等国家销量支撑下，约占电动汽车总销量的 39.9%。插电式混合动力汽车以中国大陆及美国为主力，约占电动汽车总销量的 17.5%。燃料电池汽车目前在美国、日本、韩国、英国、挪威、比利时等十个国家均有销售，在韩美日等国家支撑下，占电动汽车总销量仅 0.1%。

各国制定电动汽车政策，今年销量前三大国成长率均超 9 成

近年来各个国家开始制定和完善电动汽车策略与碳中和目标。欧美方面，法国在 2017 年提出 2040 年全面停售汽、柴油车，2050 年实现碳中和目标。德国设定 2030 年达成全国 100 万座充电桩目标，2020 年宣布将推动每一座加油站都增设充电站。联邦参议院建议 2030 年仅批准零排燃油车领牌，2050 年后禁止所有 ICE 上路。英国在 2030 年禁售燃油车，2034 年禁售油电混合车，交通运输部承诺到 2050 年行驶在英国道路上的所有汽车和货车将全部实现零排。美国设定到 2030 年前，电动车总销量占汽车总销量 40% 至 50% 目标。

亚洲方面，中国大陆公布新能源汽车发展规划（2021-2035 年），2025 年新能源汽车占总销量 20%，2030 年新能源汽车占总销量的 40%，并以 BEV 为主流。韩国设定到 2022 年有 43 万辆 BEV 及 6.7 万辆 FCEV 上路，在 7 个主要城市启动氢燃料公交车（包括首尔和釜山）。日本将 2030 年减碳目标提高为 46%，到 2035 年禁售燃油车目标。

工研院产科国际所统计数据显示，中国大陆自 2018 年超越日本成为全球电动汽车销量第一，日本退居第二，美国维持第三。2021 年销量占比前五国家或地区分别是中国大陆（32.5%）、日本 (17.9%)、美国（16.3%）、德国（7.9%）及英国（5.0%）。2021 年销量前 15 大国家或地区中成长率前五分别是中国大陆（117.2%）、奥地利（110.5%）、美国（105.4%）、日本（92.4%）及意大利（79.7%）。

传统车企、造车新势力发力电动汽车市场

报告指出，特斯拉作为主要厂商，预计 2021 年累计产量超过 100 万辆，大幅领先其他 BEV 品牌。特斯拉建立自营销售通路，并在中国大陆建立工厂，以及在全球与供应商合建电芯、充电桩及环境。

宝马、大众、通用等国际大厂，掌握目前全球汽车市场主要份额、销售通路、维修及供应链体系。传统车厂体系封闭，车厂与供应链间已建立在研发、验证、供应链管理机制的紧密联系。

苹果、谷歌及亚马逊等科技大厂，拥有全球领先流媒体相关的产品经验及软硬整合技术，但缺乏汽车产业相关的设计及制造经验。报告指出，如果苹果依照特斯拉模式，可能建立全新的销售通路，若与现有车厂合资，可能借重车厂通路，复制现行旗舰店商业模式。谷歌及亚马逊则仍需观察是否投入生产自有品牌电动车。苹果可能委外或合资建造，谷歌改装车型多为 Lexus 系列，因此等同共用丰田集团供应链。亚马逊委托 Rivian 代工生产全电动货车，搭配 Alexa 语音助理。

拜腾、小鹏、法拉第、蔚来等新车企，同时提出电动、自动驾驶及网联等特色，但部分欠缺实际造车能力，中国大陆新创车厂具有资金及本土市场优势，但彼此也处于互相竞争的状态。