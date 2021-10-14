为移动办公而生，宏碁发布 Chromebook 515 笔记本电脑

IT之家 10 月 14 日消息，宏碁在周三举行的 [email protected] 全球发布会中发布了 Chromebook 515 笔记本电脑。相较于宏碁以前市售的高端 Chromebook，Chromebook 515 最吸引人的点在于其低廉的售价和够用的配置。

Chromebook 515 搭载一块 15.6 英寸的屏幕，一个全尺寸的键盘和指纹识别器。Chromebook 515 可选配英特尔奔腾金牌 7505 以及 11 代英特尔酷睿 i3、i5、 i7 处理器，最高 16GB 内存和 512GB 的 PCIe NVMe 固态硬盘。可选配雾面触摸屏，避免屏幕反光。

在外媒 The Verge 的简单上手的过程中表示其性能非常出色，同时开启十几个 Chrome 标签，并播放 YouTube 视频时也没有卡顿情况出现。宏碁没有提供 Chromebook 515 的电池容量，但声称将有长达 10 小时的电池续航。

外媒在上手后还表示，Chromebook 515 的主要缺点就是外观不太讨喜。屏幕面板周围的边框很厚，并且顶盖和键盘面板处都有明显的弯曲。但整体处理的效果还是恰到好处，拿在手里很舒服，且它的重量仅为 3.75 磅（约 1702 克），相当便携。

宏碁 Chromebook 515 一共有两款型号，分别为 Chromebook 515 普通版和 Chromebook 515 企业版。两者唯一的区别是，后者配备了 Chrome OS 企业版系统，包括服务于 IT 部门的额外安全套件和管理套件。普通型号将于 10 月登陆欧洲、中东和非洲，起价为 499 欧元（约合人民币 3722 元）。

IT之家还了解到，如果你喜欢小一点的笔记本电脑，那新的 14 英寸 Chromebook 514 可能会更适合，搭载联发科 Kompanio 828 处理器。宏碁声称，这款产品的电池续航将可达 15 小时，将于今年 12 月在北美上市，起价 399 美元（约合人民币 2567 元），11 月在欧洲、中东和非洲上市，起价 399 欧元（约合人民币 2976 元）。同时宏碁 Chromebook Spin 514 和 Chromebook Spin 314 也已经更新，将搭载 11 代英特尔处理器。