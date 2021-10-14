重拳出击：全国公安今年行政处罚 2 万余家互联网企业单位，抓获 1400 余名网络水军涉案人员

IT之家 10 月 14 日消息，公安部网站今日公布了“净网 2021”专项行动的最新进展。据悉，到目前全国公安侦破案件 3.7 万余起 抓获犯罪嫌疑人 8 万余名，行政处罚违法互联网企业、单位 2 万余家，取得阶段性显著成效。

在严打“侵犯公民个人信息”行动中，公安部门深入开展公民个人信息和数据安全执法大检查，全链条打击非法采集、提供、倒卖个人信息违法犯罪，侦破案件 3900 余起，抓获犯罪嫌疑人 4600 余名、行业“内鬼”500 余名，全力维护公民个人信息安全和合法权益。

IT之家了解到，在严打网络黑客犯罪行动中，公安部门深挖制售木马程序、勒索病毒以及 DDos 攻击等犯罪，侦破案件 900 余起，抓获犯罪嫌疑人 2100 余名。

此外，在严打网络涉考犯罪行动中，公安部门坚持以“零容忍”态度全力维护各类考试安全秩序，侦破案件 70 余起，抓获犯罪嫌疑人 450 余名，收缴用于考试作弊的窃听窃照器材 1600 余套。

公安部门在打击“网络水军”行动中，持续对利用自媒体等实施敲诈勒索违法犯罪活动进行重点打击，侦破案件 190 余起，抓获涉案人员 1400 余名，依法关停非法网站 950 余个。

而在打击电信网络诈骗和网络赌博犯罪“断源”行动中，公安部门加强对资金结算、技术开发、物料供应、引流推广等关键产业治理，侦破为电信网络诈骗和赌博提供网络支撑犯罪的案件 1.66 万起，抓获犯罪嫌疑人 4.9 万名。

其他方面也有重大成果，包括但不限于：