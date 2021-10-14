重拳出击：全国公安今年行政处罚 2 万余家互联网企业单位，抓获 1400 余名网络水军涉案人员

IT之家 10 月 14 日消息，公安部网站今日公布了“净网 2021”专项行动的最新进展。据悉，到目前全国公安侦破案件 3.7 万余起 抓获犯罪嫌疑人 8 万余名，行政处罚违法互联网企业、单位 2 万余家，取得阶段性显著成效。
在严打“侵犯公民个人信息”行动中，公安部门深入开展公民个人信息和数据安全执法大检查，全链条打击非法采集、提供、倒卖个人信息违法犯罪，侦破案件 3900 余起，抓获犯罪嫌疑人 4600 余名、行业“内鬼”500 余名，全力维护公民个人信息安全和合法权益。
IT之家了解到，在严打网络黑客犯罪行动中，公安部门深挖制售木马程序、勒索病毒以及 DDos 攻击等犯罪，侦破案件 900 余起，抓获犯罪嫌疑人 2100 余名。
此外，在严打网络涉考犯罪行动中，公安部门坚持以“零容忍”态度全力维护各类考试安全秩序，侦破案件 70 余起，抓获犯罪嫌疑人 450 余名，收缴用于考试作弊的窃听窃照器材 1600 余套。
公安部门在打击“网络水军”行动中，持续对利用自媒体等实施敲诈勒索违法犯罪活动进行重点打击，侦破案件 190 余起，抓获涉案人员 1400 余名，依法关停非法网站 950 余个。
而在打击电信网络诈骗和网络赌博犯罪“断源”行动中，公安部门加强对资金结算、技术开发、物料供应、引流推广等关键产业治理，侦破为电信网络诈骗和赌博提供网络支撑犯罪的案件 1.66 万起，抓获犯罪嫌疑人 4.9 万名。
其他方面也有重大成果，包括但不限于：
在“护苗”行动中，严厉打击涉青少年网络淫秽色 情等违法犯罪活动，加强对青少年“自杀”“自残”等行为动向预警干预，配合教育部门及时开展预防、劝阻和疏导工作，侦破危害青少年案件 60 余起，查处犯罪嫌疑人 300 余名，打掉涉未成年人淫秽色 情网站 16 个，摧毁制作贩卖未成年人淫秽物品团伙 4 个，挽救未成年人 120 余名，挽救企图自杀的青少年 390 余人次。
在打击网络黑灰产“四断”行动中，围绕打断“黑卡”“黑号”“黑线路”“黑设备”这四类网络犯罪的重要“作案物料”，组织开展全国会战，严打黑卡供应倒卖团伙、黑号打码接码平台、黑线路代办出租服务、黑设备生产销售企业，侦破案件 1.5 万余起，抓获“卡商”“号商”等犯罪嫌疑人 2.3 万余名，查扣涉案手机黑卡 383 万张，查获恶意注册网络账号 864 万个，扣押“猫池”、“GOIP”等黑产设备 1 万余台。
在网络黑灰产“四治”行动中，聚焦“支付结算”“广告推广”“建站设施”“技术支持”这四类为网络犯罪提供支撑的关键产业，摧毁非法第四方支付平台 250 余个，打掉洗钱、跑分团伙 490 余个，非法 App 推广团伙 370 余个，非法建站团伙 80 余个，非法 App 签名团伙 11 个以及其它技术支撑团伙 230 余个。
在网络治理“四管”行动中，围绕为网络犯罪提供场所的平台，组织查处违法违规即时通信工具 60 个、违法 App 封装或分发平台 30 余个，办理涉动态 IP 代理服务案件 80 余起，关停非法宽带帐号 5 千余个。