索尼庆祝 PS VR 五周年，PS Plus 订阅者 11 月起将免费获得两款 PS VR 游戏

IT之家 10 月 14 日消息，现阶段索尼正在庆祝 PlayStation VR 正式推出 5 周年，称 PlayStation VR 自 2016 年面世以来为广大玩家开启了虚拟实境游戏的新世代，并宣布将在 11 月开始为已经购买 PS Plus 会员的玩家免费提供 2 款 PS VR 特典游戏。

索尼在链接文章中表示，自 PS VR 推出以来，我们已经见识到各种独特的体验。现阶段在 PS VR 上有超过 500 款游戏可供体验，并回顾了这五周年以来在 PS VR 平台上最受欢迎的 5 款游戏，以及不同地区最受欢迎的 PS VR 游戏。

最受全球玩家喜爱的前五款 PlayStation VR 游戏分别为：《Rec Room》《Beat Saber》《PlayStation VR 世界》《上古卷轴 5：天际 VR》《生化危机 VII》。

按地区划分，最受玩家喜爱的前五款 PlayStation VR 游戏分别为：

欧洲地区：《Rec Room》《PlayStation VR 世界》《Beat Saber》《上古卷轴 5：天际 VR》《生化危机 VII》。

北美地区：《Rec Room》《Beat Saber》《上古卷轴 5：天际 VR》《工作模拟器》《防火墙: 绝命时刻》。

日本地区：《生化危机 VII》《上古卷轴 5：天际 VR》《PlayStation VR 世界》《Beat Saber》《GT Sport》。

IT之家还了解到，PlayStation VR 是索尼在 2015 年东京电玩展索尼发布会上，为旗下游戏主机 PlayStation 4 所配备的 VR 游戏头显（虚拟现实头戴式显示器）。国行方面于 2016 年 10 月 13 日发售，单个头戴设备售价 2999 人民币，PS VR 基础套装售价 3299 元，包括 PS VR 和一个 PS 摄像头。PS VR 精品套装售价 3699 元，包含 PS VR、PS 摄像头和两只 PS MOVE 手柄。