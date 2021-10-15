荣耀平板 V7 Pro 5G 版今日开售：蓝牙键盘悬浮加充电笔筒、Turbo X 双网聚合

IT之家 10 月 15 日消息，荣耀平板 V7 Pro 5G 版今日 10:08 开售，8GB+256GB 版本 3699 元，具有三大全球首发的技术点：拥有蓝牙键盘悬浮加充电笔筒设计、5G 加 Wi-Fi 6 Link Turbo X 双网聚合、多设备间多屏协同提升工作效率。

IT之家了解到，这款平板拥有质感素皮后盖，后置双摄，除了曙光蓝之外还提供晨晖金、钛空银配色。产品搭载 11 英寸 2.5K 全面屏，支持 120Hz 刷新率以及 DCI-P3 广色域。平板重量为 485g，薄至 7.25mm。

性能方面，产品搭载联发科专为平板电脑开发的迅鲲 1300T 芯片，采用 6nm 制程，4×A78 大核 + 4×A55 小核设计，集成 Mali-G77 架构 9 核 GPU。产品内置 7250mAh 大电池，安装有 Magic UI 5.0 系统，支持悬浮窗手势、智慧分屏等功能。

该产品可选配悬浮式磁吸键盘，支持 4096 级别压感手写笔，同时提供电脑模式，可以获得类似笔记本的使用体验。

据悉，荣耀平板 V7 能够与手机、电脑互联，多屏协同操作，可以将手机拍摄的素材拖拽到平板上进行剪辑。连接电脑时，同样支持多屏协同功能，还支持将平板变成数位屏，进行创作、文档批注。