华为提出千兆 5G 宇宙概念：从热点覆盖到全场景覆盖、从一人千兆到人人千兆

IT之家 10 月 15 日消息，在昨日的 2021 全球移动宽带论坛（MBBF2021）上，华为无线网络产品线总裁杨超斌发表了题为“创新永恒，共建 5Gigaverse 社会”的主题演讲，提出了“千兆 5G 宇宙”(Gigaverse) 概念。

华为无线产品线副总裁甘斌解释道，5Gigaverse 是 5G、千兆 (Giga)、宇宙 (Universe) 三个词的缩写，简单理解就是无处不在的千兆 5G 体验。

杨超斌表示：“全球 5G 产业发展迅速，两年内建设了 170 多张网络，并发展近 5 亿用户。随着 5G 商用部署进入新阶段，用户将需要更加连续的体验，行业数字化也对 5G 能力提出新的要求。因此，我们认为，下一阶段的目标是建设一张无处不在的千兆体验网络，从热点覆盖到全场景覆盖、从一人千兆到人人千兆、从先行行业场景到全行业数字化，构建一个 5Gigaverse 社会。“

▲ 杨超斌在 2021 全球移动宽带论坛发表主题演讲，图源华为

华为认为到 2030 年，移动网络流量将超过有线，成为用户互联网流量的主要承载。在 toB 方面，5G 行业数字化的探索也卓有成效，全球已经有超过 1 万多的行业场景应用于 20 多个行业，未来还能持续演进，创造千亿规模的物联空间。

“因此，我们需要通过宏杆微立体组网，最大化宏站价值，以及杆站和室内产品的按需部署，来构建一张连续覆盖的 5G 网络，使能 toB & toC 业务，构建 5Gigaverse 社会。“杨超斌表示。

华为提出几点主要内容：杆站作为宏站补充，按需部署，实现补盲补热；业界唯一分布式 M-MIMO，打造 5G 室内泛在千兆体验；极简园区 5GtoB 解决方案，满足行业差异化需求；智能引擎驱动网络走向自动驾驶。