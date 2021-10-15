AIDA64 测试表明：微软 Win11 下 AMD Ryzen 9 5900X 的 L3 性能也很糟糕

IT之家 10 月 15 日消息，据 Neowin 报道，微软近期发布了 Windows 11 正式版的第一个的“星期二更新补丁”，新版本为 Build 22000.258，今天测试发现，该更新使 Ryzen CPU 的三级（L3）缓存延迟比以前更糟糕。使用 AIDA64 的内存基准进行的测试显示，与第一个版本（17.1ns）相比，AMD Ryzen 7 2700X 的延迟现在几乎达到了两倍（31.9ns），与 Windows 10 环境中典型的~10ns 测量延迟相比，延迟超过三倍。

但是 AMD Ryzen 7 2700X 是基于较早的 Zen+ 架构，尽管该芯片被微软官方支持用于 Windows 11 系统，大家也许很自然地想知道 Windows 11 对像 Zen 3 架构这样较新的 CPU 会产生什么不利影响。Zen 3 CPU 与 Zen + 相比在引擎盖下有一些改进。早期 Zen 和 Zen + 设计的主要缺点之一是缓存性能差，AMD 在这一领域对后来的 Zen 2 和 Zen 3 架构进行了重大改进。

但奇怪的是，由于某些原因，基于 Zen 3 的 AMD Ryzen 9 5900X 的 L3 缓存性能被发现并不比之前测试的 Ryzen 7 2700X 好。

▲ Ryzen 9 5900X 在 Windows 10 上的性能

▲ Ryzen 9 5900X 在 Windows 11 上的性能

IT之家获悉，除了延迟，AIDA64 还注意到，L3 带宽在 Windows 11 上也遭受了重大的性能损失。

值得庆幸的是，有报告称，微软将在 10 月 19 日将推出一个 Windows 11 更新，该更新将修复这个 L3 缓存的延迟问题。同一报告还补充说，CPPC2 问题也将通过另一个更新得到解决，该更新将在几天后的 10 月 21 日推出。