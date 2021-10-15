华为已与国内 50 多座城市共筑“城市智能体”：以云为基础，AI 为核心

IT之家 10 月 15 日消息，2021 全球智慧城市大会于 10 月 14 日在上海召开，华为表示，福州、成都、长春、南昌、上海、苏州等 50 多座城市陆续加入了“城市智能体”行列这一理念、架构和落地途径不断清晰。

据介绍，华为提出的“城市智能体”以云为基础，以 AI 为核心，构建立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的一体化智能系统。“‘城市智能体’的核心价值是服务市民、企业和政府，为服务对象节省时间和人力。”华为企业 BG 全球政府业务部总裁岳坤举例说，“一网通办是帮助市民高效地办好一件事情，一网统管则是帮助政府高效地处置一件事。”

官方介绍，华为于 2020 年落地了政务服务一网通办等解决方案，并在今年进一步补充完善城市智能体的参考架构，发布一网统管、辅助运营和零信任安全三大解决方案。其中，一网统管通过把“高效处理一件事”细分为发现、调度、处置、分析四个中心，实现线上线下高效协同；辅助运营可以理解为“交钥匙”，方案提供方将教会政府部门使用智能系统；而零信任安全则是防止“管理员”不可信，将数据从一人一授权变成一事一授权。“零信任安全基于一个简单的前提，即不信任任何人，但是信任这个系统。”岳坤说。

IT之家获悉，岳坤针对进一步推进城市治理现代化的问题，提出了三点建议：一是以解决矛盾突出的跨领域问题为主，逐步推动一网统管；二是做好“城市智能体”，把建设重点从数据汇聚往流程优化转移；三是做实城市运行中心，做好建设运营一体化工作。