美国国防部：基于微软 HoloLens 2 的 IVAS 视觉增强作战测试推迟到明年 5 月

IT之家 10 月 15 日消息，据 ZDNet 报道，自 2018 年以来，微软一直在为美国军方开发专用版本的 HoloLens 2。该设备被称为综合视觉增强系统 (Integrated Visual Augmentation System，简称 IVAS)，它取代了陆军自己的抬头显示 3.0 工作，以开发一个复杂的态势感知工具，士兵可以用来查看眼前的关键战术信息。今年年初，微软赢得了一份合同，在 10 年内提供 12 万个军事适配的 HoloLens 增强现实眼镜，价值高达 218.8 亿美元。今年 3 月，微软发表了一篇博文，称陆军已经从 IVAS 头盔眼镜的原型设计转向量产。

近期，国防新闻出版物 Janes 称，美国国防部已经暂停了综合视觉增强系统（IVAS）项目。今天，美国国防部对该报道作出回应，称该计划仍在进行，但原定于今年 7 月进行的作战测试已被延迟至 2022 年 5 月，“以进一步使技术成熟”。美国国防部还坚持认为，它完全致力于与微软的伙伴关系，以推进特定的技术，满足作战要求并最大限度地提高作战人员的影响。

IT之家获悉，这些头盔眼镜是基于微软的 HoloLens 增强现实护目镜技术，并辅以 Azure 云服务。根据陆军关于这项交易的新闻稿，IVAS 系统旨在帮助提供增强的态势感知，使士兵能够使用单一平台进行战斗、演练和训练。该系统旨在提供高分辨率的夜间、热能和士兵携带的传感器，这些传感器被整合到显示器中。这些头盔还使用混合现实和机器学习来实现“栩栩如生的混合现实训练环境”。

“陆军在 2021 年 9 月进行了对抗性电子战和网络安全测试，并计划在整个 22 财年定期执行测试。这一决定使陆军和工业团队能够继续加强 IVAS 技术平台，确保士兵在多领域作战中实现超额收益。陆军打算在 22 财政年度继续开发和应用这项革命性的、首创的技术”，PEO（士兵项目执行办公室）士兵部公共事务主任 David Patterson 说。

PEO 士兵部还发布了 IVAS 项目自 2020 年启动以来的重要进展，具体如下：