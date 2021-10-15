二手特斯拉 Model 3 成为美国最畅销车型，部分售价超新车

二手特斯拉 Model 3 现在成为美国二手车市场最畅销车型，它非常受欢迎，部分车辆售价甚至超过新车。

影响汽车行业的芯片短缺问题，目前已经逐渐蔓延到二手车市场。由于生产受到限制，此时购买新车可能变得非常困难，这种情况导致许多消费者转向二手车市场。不过，现在各处的二手车库存也很低。

相比较，特斯拉二手电动汽车的销售价格并不占优势。

美国的税收抵免政策规定，为了推动电动汽车在美国的使用，消费者在购买一辆新电动汽车后将享受 7500 美元的税收抵免。但一旦某家汽车制造商在美国的电动汽车交付量达到 20 万辆，那么该厂家电动汽车享受的这种税收抵免将在随后的四个季度中被逐步取消。特斯拉电动汽车在美国的交付量早已经超过 20 万量，消费者购买特斯拉新车时不再享受该税收抵免。因此，这些车变成二手车出售时其价格自然不会低。

据汽车市场研究平台 iSeecars 称，尽管特斯拉二手车售价不低，但由于汽车芯片短缺导致电动汽车交付不足，特斯拉电动汽车仍然是市场畅销产品，尤其是二手 Model 3。

iSeecars 的最新研究显示，二手 Model 3 平均 16 天就能售出，约为行业平均水平的一半，这一时间比第二畅销的三菱欧兰德（Outlander）快近 4 天。

在 9 月份美国二手车畅销榜中，除了 Model 3 和欧兰德位列一、二名之外，丰田普锐斯（PRIUS）第三，本田 Insight 第四，三菱 ECLIPSE CROSS 第五，特斯拉 Model X 排名第八。

目前，Model 3 新车市场售价起价为 4.2 万美元，但其二手车售价更高，达到 4.74 万美元，远远高于处于二手畅销榜中排列第二的欧兰德（2.0849 万美元）。二手 Model X 售价则为 8.0636 万美元。