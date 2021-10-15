招聘信息暗示微软可能会为 Surface 系列自研芯片

IT之家10 月 15 日消息 微软最近的一份招聘信息显示，该公司正在为其 Surface 部门寻找一名芯片架构技术总监，这对于 Surface 部门而言是一个全职的职位。该招聘信息简述了该职位所需的资质和在工作中需要承担的职责。

在这则招聘信息中写道，“你对创造前沿的设备和技术充满热情么？Surface 团队正在用下一代设备点亮人们对微软产品的体验。通过拥有全新体验的设备，将生产力和移动性结合在一起是我们的基本战略。用来帮助个人和组织释放他们的创造力、激情和潜力。”

筹备自研芯片对于微软来说确实是一项重大的举措，毕竟苹果最早就在其智能手机和平板电脑上搭载自研芯片，并一直保持着在移动领域性能和功耗方面的绝对优势。而在近两年，苹果又决定将其 Mac 生产线上的芯片由英特尔替换为自研的 M1 芯片，同样获得了不错的反馈。所以微软效仿苹果自研芯片，并通过 Surface 产品的需求和目的，对芯片进行微调的举措也颇为合理，并且也更有利可图。

招聘启事中还提到，芯片架构部门作为一个整体，负责为 Surface 设备的 SoC 提供新特性和新功能。并明确指出，微软目前正在打造下一代 Surface 设备。当然这也可能是招聘一位管理微软与 AMD 关于半定制设计业务方面的负责人，而不是微软真的完全去自研芯片。这次之所以特殊的原因是因为这次的信息是完全针对 Surface 部门的。

IT之家了解到，此前微软在 2019 年 10 月发布了 Surface Laptop3，其中 15 英寸版本采用 AMD 锐龙 5 3580U 和锐龙 7 3780U 处理器。并于今年 5 月 25 日发布了 Surface Laptop 4，其中 13.5 英寸锐龙版搭载锐龙 5 4680U 处理器，15 英寸锐龙版搭载锐龙 7 4980U 处理器。以上处理器均为微软和 AMD 联合研制。但 AMD 并不是目前唯一一个和微软合作生产自研处理器的厂商，在 2019 年 10 月和 2020 年 10 月的两代 Surface Pro X 中，微软采用了和高通联合研发的 Microsoft SQ1 和 SQ2 处理器。