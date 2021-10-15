研究显示：去年 9 月至今年 9 月特斯拉汽车价格涨幅最低，仅为 1.5%

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，凯利蓝皮书（KBB）的一项研究显示，2020 年 9 月至 2021 年 9 月，特斯拉汽车价格涨幅是所有主要汽车制造商中最低的，仅为 1.5%，远低于 12.1% 的行业均值。

▲ 图片来源于凯利蓝皮书

外媒报道称，世界上所有汽车公司都因半导体短缺、供应链瓶颈而被迫提价。此外，根据 KBB 的报告，买家偏好也帮助汽车平均成本大幅上升。

KBB 的研究数据显示，2020 年 9 月到 2021 年 9 月，汽车行业均值为 12.1%，这主要是受戴姆勒的推动。同期，戴姆勒的汽车价格涨幅是所有主要汽车制造商中最大的，为 25.8%。

除了戴姆勒，汽车价格上涨幅度超过 20% 的汽车制造商还包括三菱（23.8%）、通用汽车（21.6%）。汽车价格涨幅不超过 10% 的汽车制造商有三家，分别是特斯拉（1.5%）和斯巴鲁（6.3%）和大众汽车集团（9.1%）。

外媒称，特斯拉电动汽车供需之间的巨大失衡，导致新车价格频繁上涨，预计交付时间也更长。特斯拉最近一次上调其电动汽车价格是在今年 10 月初，当时该公司提高了 Model 3 和 Model Y 的在美价格。在 Model 3 和 Model Y 价格上调后，Cybertruck 正式成为消费者能买到的最实惠的特斯拉汽车。

此前，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克曾在推特上表示，特斯拉涨价的主要原因在于整个行业的供应链压力大和原材料成本高。