消息称苹果 M1X MacBook Pro 将搭载刘海屏：类似 iPhone 12/Pro 版，支持 Face ID 和 Touch ID

IT之家 10 月 16 日消息，苹果已经宣布将在 10 月 19 日凌晨 1 点举行新品发布会活动，活动主题是“Unleashed”（来炸场），预计将发布 M1X MacBook Pro 新品、AirPods 3 等。

爆料称，新的 MacBook Pro 将采用最新的、更强大的 M1X 芯片，另外，还将采用 mini LED 显示屏技术，屏幕刷新率最高为 120Hz。

近期有多名数码博主带来了一份粗略配置爆料，显示苹果重新设计的 MacBook Pro 机型屏幕可能会有一个包含网络摄像头的刘海缺口。

知乎用户 @ LycheeLi 荔枝荔 表示，新款 MacBook Pro 是带有刘海屏的笔记本，miniLED 1000nits 屏幕，同时具有 Face ID 和 Touch ID，更厚更重更方，接口包括 MagSafe、HDMI、SD，性能现代。底部刻字，键盘黑化。

另外还有微博博主爆料称，新款 MacBook Pro 的刘海类似 iPhone 12 版。拥有更高比例的屏幕，更窄的边框。还有大幅加强的双风扇散热，100W 冷却能力。

据 MacRumors 报道，也有一名 Reddit 网友帖子说，新的 MacBook Pro 将采用标准尺寸的刘海凹槽，而不是 iPhone 13 系列中较小的那种。但是，新款 MacBook Pro 的凹槽不包含像 iPhone 那样的 Face ID TrueDepth 摄像头，而是包含一个 1080p 网络摄像头、一个 True Tone 传感器和一个麦克风。

据称，即使在显示屏顶部有缺口，苹果也无法给 MacBook Pro 提供四等宽边框。这种刘海凹槽设计预计也将出现在 2022 年重新设计的 MacBook Air 上。

Reddit 网友还表示，新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 分辨率将达到 3024 x 1964 和 3456 x 2234。当从两者的高度中减去 74 个像素时，3024x1890 和 3456x2160 相当于 16：10 的长宽比。苹果公司目前所有的 MacBook 的长宽比都是 16:10，所以在允许 74 个像素的高度凹槽下，这一点似乎是合理的。