微星 ARMOR 系列显卡时隔两年回归，推出 Radeon RX 6600

IT之家 10 月 16 日消息，根据外媒 VideoCards 消息，微星时隔 2 年后再次推出了 ARMOR（装甲）系列显卡，首款产品为 Radeon RX 6600 ARMOR V1。该系列定位入门级别，此前从未推出过 AMD RDNA 架构的显卡。

由于 AMD RX 6600 GPU 默认频率较高，基础频率 2044MHz，加速频率可达 2491MHz，因此官方不建议板卡厂商再次进行超频，微星此款产品默认频率与官方一致。显卡的散热器比较简洁，并没有应用金属背板，或进行全包设计 ，具有双风扇 + 热管。

外媒表示，微星此款显卡的外形与此前 RX 6600 XT MECH 2X 系列产品十分类似，轴流风扇周围均有着白色环形塑料点缀。

微星 Radeon RX 6600 ARMOR V1 搭载 Navi 23 XL GPU，包含 1792 个流处理器，配备 8GB GDDR6 显存，32MB Infinity Cache 无限缓存。显卡采用 PCIe 4.0 接口，支持 AMD SAM 显存智取功能、FidelityFX 超采样功能。官方表示，显卡性能平均来看比 RTX 2060 高 23%。

IT之家了解到，AMD RX 6600 显卡功耗较低，TDP 仅为 132W，因此单 8-pin 接口就能满足供电要求。这款显卡官方定价 2499 元起，微星此款显卡售价暂时未公布。