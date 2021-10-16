微软 Win11 Build 22000.282 Beta/Release 预览版发布：修复 AMD CPU 性能下降问题（附更新内容大全）

IT之家 10 月 16 日消息，今天，微软发布了 Windows 11 Build 22000.282（KB5006746）预览版，面向 Insider 计划的 Beta 和 Release Preview 频道测试者推出，最终修复了 AMD 之前承认的 CPU 性能下降问题。

Windows 11 正在逐步推出，很多用户已经安装了新的操作系统，但有些用户发现性能大幅下降。根据媒体报道和 AMD 的说法，Windows 11 中的一个错误 Bug 可能会大幅降低兼容的 AMD 处理器性能。

事实上，用户在 AMD 硬件上运行 Windows 10 时，也可能会遇到常规应用程序的问题。如果你在 AMD CPU 上安装了 Windows 11，并注意到性能问题或应用程序/游戏的问题，微软现在正通过 Windows Update 推出修复程序。

Windows 11 Build 22000.282 现在可供 Insider 计划的测试者使用，它最终解决了 L3 缓存的兼容性问题，这影响了一些应用程序的性能。事实上，AMD 声称，如果用户安装 Windows 11，L3 缓存延迟可能增加近三倍。

因此，应用程序的性能受到 3-5% 的影响，而一些游戏的性能下降高达 15%，特别是用于电子竞技的游戏。显然，这个错误 Bug 足够严重，微软立即实施了修复措施。

安装 Windows 11 Build 22000.282 后，如果你在 AMD CPU 上加载应用程序或游戏，理论上，Windows 将不会降低应用程序的性能。

不过，本次更新还在测试中，Windows 11 正式版频道的用户可能要到本月底才能得到这个修复，并且是作为可选更新补丁。

IT之家获悉，这一修复补丁也将出现在 2021 年 11 月的“星期二更新补丁”中。在此之前，你可以降级到 Windows 10，暂时不玩游戏或者干脆等待 10 月晚些时候发布的可选更新。

除了性能改进外，微软还修复了一个问题，即从 Windows 10 升级时，新的“开始”菜单无法在 Windows 11 上出现。还修复了一个资源竞争 Bug，即 Windows 启动时可能导致蓝屏或黑屏死机的错误。

此外，微软还修复了在注册表中使用非 ASCII 字符，导致 PC 蓝屏死机的错误 Bug。

下面 Windows 11 Build 22000.282 更新修复内容

修复了 L3 缓存问题，该问题可能会影响升级到 Windows 11（ 初始正式版本）后，在拥有 AMD Ryzen 处理器的设备上的一些应用程序的性能。

修复了少数用户遇到的一个问题，该问题在升级到 Windows 11（ 初始正式版本）后会阻止“开始”菜单工作，并阻止你看到更新的任务栏设计。

修复了一个在启动初期出现的资源竞争问题，该条件可能会导致停止错误。

修复了在某些在注册表中使用非 ASCII 文本的设备配置上可能导致停止错误 0x38 的倒退。

修复了某些处理器的中断处理问题，该问题可能导致设备停止响应。

修复了导致 PowerShell 创建无限数量子目录的问题。这个问题发生在你使用 PowerShell Move-Item 命令将一个目录移动到它的一个子目录时。结果是，卷积满了，系统停止响应。

修复了使用 Server Manager 删除 Hyper-V 功能后，会导致 Server Manager 应用程序消失的问题。当你使用远程服务器管理工具（RSAT）在 Windows 11（ 初始正式版本）客户端上安装 Server Manager 时，会出现这个问题。

修复了可能导致 Windows 远程管理（WinRM）服务在高负载时停止工作的线程问题。

修复了导致 Windows Management Instrumentation（WMI）提供者主机进程停止工作的问题。这是因为在使用期望状态配置（DSC）时出现了未处理的访问违规。

修复了当你在更新组策略时强行关闭设备，会导致设备停止响应的问题。

修复了导致存储在不同卷上的分布式文件系统（DFS）路径之间的文件迁移失败的问题。当你使用 Move-Item 命令的 PowerShell 脚本实施迁移时，会出现这个问题。

修复了在发生低内存条件后，无法向 WMI 存储库写入的问题。

修复了 PowerShell 快捷方式文件中的硬编码字体问题，该问题使日语、中文和韩语字体变形。这次更新为设备上所有新创建的用户修复了这个问题。现有用户可以使用 C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk 文件来打开 PowerShell 以解决这个问题。另外，现有用户可以在桌面上创建该文件的快捷方式，并使用该快捷方式来打开 PowerShell。

修复了在事件中排除毫秒时解析时间格式的问题。

修复了不正确地渲染一些增强型元文件格式（EMF）文件的问题。如果你使用第三方应用程序 ExtCreatePen () 和 ExtCreateFontIndirect () 来构建 EMF 文件，就会出现这个问题。

为管理员提供了选项，可以将 Microsoft Edge Internet Explorer 模式下的 HTML 对话框的缩放比例重置为默认值。

修复了企业模式网站列表从 Internet Explorer 11 重定向到 Microsoft Edge 的问题。在某些情况下，重定向会在 Microsoft Edge 的多个标签中打开一个网站。

修复了当你在输入法编辑器（IME）中输入某些字符时，会导致 Internet Explorer 停止工作的问题。

修复了 JScript9.dll 中 PropertyGet 的一个问题。

修复了在 VBScript 中使用嵌套类时发生的内存泄漏问题。

修复了快速启动重启后无法保持 NumLock 状态的问题。

修复了关于移动某些应用程序窗口的问题。如果屏幕上有一个文件资源管理器窗口，移动这些应用窗口可能会异常缓慢。

修复了间歇性地阻止邮件应用接受地址和主题框中的键盘输入的问题。

修复了在文件资源管理器中使用文件夹视图重命名文件的用户界面的一个问题。UI 未能正确处理使用新的日语 IME 的内联合成。

修复了使用 App-V 时，在凭证页上签名时，会间歇性地出现黑屏的问题。

修复了互联网打印服务器的问题，该服务器在向客户端发送包之前未能正确打包修改的打印机属性。

实现了对以下注册表值的组策略设置（更多信息请见 KB5005010）。

Registry 位置：HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

• Value name: RestrictDriverInstallationToAdministrators

• Value data: 1

修复了可能导致 Xbox 游戏栏录音功能不可用的问题。

修复了可能导致语音助手捕获的音频失真的问题。

修复了当 pTokenPrivileges 缓冲区未被释放时，会导致 lsass.exe 的内存泄漏的问题。

修复了可能导致 Kerberos.dll 在本地安全授权子系统服务（LSASS）中停止工作的问题。当 LSASS 为同一客户用户同时处理用户服务（S4U）用户对用户（U2U）请求时，会发生这种情况。

修复了 UxSF 池标签的非分页池（NPP）泄漏问题。当 lsass.exe 停止处理异步安全支持提供者接口（SSPI）调用时，会发生这种泄漏。

修复了无法在精简配置的虚拟机（VM）上启用 BitLocker 的问题。该错误是“连接到系统的设备不工作”，系统日志是“STATUS_UNSUCCESSFUL”。

改善了 MsSense.exe 在有需要大量带宽的用户数据报协议（UDP）应用程序的环境中的性能。

修复了 Windows Defender Exploit Protection 中使一些 Microsoft Office 应用程序无法在具有某些处理器的设备上工作的问题。

在 Quick Assist 中启用了 Azure Active Directory（Azure AD）Active Directory Federation Services（ADFS）用户的凭证。

修复了有时会阻止 Quick Assist 用户在开始远程协助会话后使用全屏视图的问题。

修复了即 Set-RDSessionCollectionConfiguration 没有设置 camerastoredirect:s:value 自定义属性的问题。

修复了 RemoteApp 场景中 IME 模式的不稳定性。你必须在远程桌面服务器和远程桌面客户端上安装此更新。

修复了导致 IME 工具条即使在关闭 RemoteApp 时也会出现的问题。

修复了发生在 explorer.exe 中的虚拟桌面 ID 的注册表键的分页池内存泄漏。

对对比主题的颜色做了小的调整，比如在使用沙漠主题时，当你把鼠标悬停在超链接上时，使超链接更加明显。

修复了在某些情况下，当“开始”菜单打开时，讲述人和其他屏幕阅读器无法发出通知的问题。

修复了在搜索索引以某些方式被损坏时发生“使用任务栏或文件资源管理器进行搜索尝试失败”的问题。

修复了阻止搜索窗口出现在辅助显示器上的问题。

修复了当你映射一个网络驱动器时，可能导致文件资源管理器窗口失去焦点的问题。

修复了如果设置了幻灯主题，有时会导致锁屏显示为黑色的问题。

修复了 LogonUI.exe 影响证书屏幕上的网络状态文本的呈现的可靠性问题。

修复了无法使用 Shift 打开一个应用程序的多个实例，并点击任务栏中的应用程序图标的问题。

更新了任务栏上聊天图标的视觉设计和动画效果。

删除了关于在没有其他用户登录的情况下关闭或重启时丢失其他人未保存的工作的警告通知。

修复了在配置“在系统重启时删除超过指定天数的用户配置文件”这一策略时可能出现的问题。如果用户登录的时间超过了策略中指定的时间，设备可能会在启动时意外地删除配置文件。

修复了在某些情况下无法建立与远程桌面协议（RDP）服务的连接或立即丢弃 RDP 连接的问题。

修复了可能导致某些蓝牙鼠标和键盘的输入延迟的问题。

修复了在视频驱动升级后，“开始”菜单无法打开的问题。

改进了当预估的停机时间至少为两分钟或更长时间时的估计精度。

修复了特权访问管理（PAM）部署中报告的本地安全授权子系统服务（LSASS）域控制器内存泄漏问题。

修复了轻量级目录访问协议（LDAP）绑定缓存已满，而 LDAP 客户端库收到转介时出现的问题。

修复了 Adamsync.exe 中影响了大型活动目录子树的同步问题。

修复了在启用离线文件时导致死锁的问题。因此，CscEnpDereferenceEntryInternal 持有父锁和子锁。

增加了配置句号或点 (.) 限定 IP 的能力。 在以下组策略设置中与完全限定的主机名互换地修复。

• Package Point and Print – Approved Servers

• Point and Print Restrictions