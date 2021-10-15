Win11 不会有 3D 表情符号，微软称之前的承诺是营销失误

IT之家 10 月 15 日消息， 今天，微软面向 Dev 开发频道发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22478。该版本包括新的 Fluent 流畅表情符号，由微软设计团队设计的特殊桌面壁纸，以庆祝 Windows Insider 计划 7 周年，而且微软已经开始测试更新堆栈包，该包在主要的操作系统更新之外提供更新改进，如新的构建版本。

IT之家获悉，早在 7 月，微软设计团队就宣布了刷新的和新的 Fluent 流畅设计的 Emoji 表情符号，将在所有的 Microsoft 365 中推出--包括 Windows。现在微软带来了 Windows 11 上的表情符号更新，不过令网友失望的是，这些 Emoji 表情符号并非是此前宣传的 3D 设计版。

▲ 微软 3D Emoji 设计，显示了笑脸和其他插图。

《微软发布 Win11 全新 Emoji 表情系统：采用 Fluent 流畅设计 + 3D 形象》

据 Windows Insider Program 高级项目经理 Brandon LeBlanc 透露，上面显示的 3D 表情符号似乎根本不会出现在 Windows 11 的表情符号面板上。Windows 11 上的表情符号仍然是 2D 版本。

考虑到 Windows 和 Windows UK 的 Twitter 账户也一直在宣传 3D 表情符号是操作系统的原生内容，当被问及 Windows 11 表情符号营销是一个骗局时，LeBlanc 淡化了这个问题，他说。

“不，他们没有骗你。你这有点夸大其词了。他们只是使用了错误的图形。很抱歉。将确保他们使用正确的方式。”

“其他一些软件，如 MicrosoftTeams、Yammer 或 Outlook 是否会得到 3D 表情符号，还有待观察。微软设计团队早在 7 月谈及 3D 表情符号的发布时，就点出了上述软件和 Windows。”Brandon LeBlanc 拒绝分享有关此事的更多细节。

这是否是虚假营销广告呢？这并不是微软第一次出现宣传上的错误了。微软公司不得不多次修改 Windows 11 的系统要求文件，最后才在该操作系统曝光后将其改正。同样，安卓子系统应用支持在 Windows 11 的正式发布版本中也没有实现，尽管该功能此前被大力宣传。

也就是说，Windows Insider 管理团队没有限制微软的社交媒体账户宣传“错误的图形表情符号”，而这些图形表情实际上不会出现在 Windows 11 中，直到有人指出这一事实，这确实有点令人费解。