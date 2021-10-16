苹果 Apple Watch Series 7 出现“部分应用图标不显示”问题

IT之家 10 月 16 日消息，苹果在 9 月的秋季发布会上推出了 iPhone 13 系列和 Apple Watch Series 7 等新品。

苹果 Apple Watch Series 7 在 10 月 8 日开始接受预定，并在 10 月 15 日发售。目前，已经有不少消费者收到了 Apple Watch Series 7。

在推特上，有一些用户反映，他们安装的许多第三方应用程序没有图标，其所在的位置是空白。这个问题首先是由 Pcalc 和 Dice 的开发者詹姆斯-汤姆森发现的，他在推特上指出了这个问题，并且展示了自己出问题的 Apple Watch Series 7 的照片。

汤姆森表示，缺失图标的现象在 Apple Watch Series 7 实机中的所有视图中都有表现，然而，Xcode 中的模拟器可以正常显示图标。

目前还不清楚为什么会出现这种问题。据外媒报道，该问题可能与新的屏幕尺寸有关，因为 Apple Watch Series 7 与 Apple Watch Series 6 相比，有更大的屏幕、更高的像素等。

IT之家了解到，报道还称，目前解决这个问题的方法是将应用程序视图切换为“列表”。虽然还是不显示图标，但会显示出应用程序的名称。