适马发布其首款无反变焦镜头 18-50mm F2.8 DC DN：小体积恒定光圈

IT之家 10 月 20 日消息，根据IT之家网友 @不爱游泳的鱼 投稿，适马于 10 月 19 日发布了其首款无反变焦镜头：18-50mm F2.8 DC DN，适用于 APS-C 画幅微单相机。这款镜头属于 Contemporary 系列，拥有 F2.8 恒定大光圈，同时保持了轻便的小体积。

该镜头等效焦距 27-75mm，用途广泛，适合拍摄风景、肖像、扫街、建筑和活动在内的各类照片和视频。镜头最近对焦距离仅有 12.1cm，提供 1:2.8 的放大倍率，适用于微距摄影。

适马 18-50mm F2.8 DC DN 镜头的规格很高，10 组 13 片镜片结构，搭载 3 片高精度玻璃磨铸非球面镜片、1 片 SLD 镜片，尽可能减少镜片使用总数。产品支持机身相差校正，进一步消除了畸变和眩光等光学缺陷。官方表示，镜头在日本“会津”工厂制造，属于同类规格中最下、最轻的产品。

为了尽可能减轻镜头的重量，镜头主体使用一种名为耐热复合材料（TSC）的聚碳酸酯制成。它光滑而坚固，更重要的是，它的热稳定系数接近铝的热稳定系数。这确保了在温度变化时，镜头可以保持其使用的稳定性和良好的操作性。

IT之家了解到，这款镜头内置步进马达，对焦安静快速，采用内对焦设计。产品支持各项机身高速对焦模式，支持自动对焦、手动对焦以及全时手动对焦（DMF）。镜头卡口处具有防尘防滴溅结构，搭载 7 片圆形光圈叶片，同时兼容 SIGMA USB DOCK UD-11 用于升级固件。

镜头光学规格、MTF 曲线如下：

适马此款镜头提供索尼 E 卡口以及适马 L 卡口可选，产品价格和发售日期将于之后公布。