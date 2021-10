大疆首款四轴电影机 Ronin 4D 正式发布：搭载禅思 X9 影像系统，售价 46888 元起

IT之家 10 月 20 日消息,DJI 大疆创新今日推出了旗下首款四轴电影摄影机 DJI Ronin 4D。

根据官方的介绍,Ronin 4D 是集电影级影像系统、四轴云台系统、LiDAR 激光跟焦系统和无线图传控制系统于一体的集成式电影级拍摄方案,为专业影视团队、视频工作室和个人创作者提供触手可得、简单易用的创作工具,并带来更加高效的拍摄体验。

旗舰禅思 X9 影像系统

Ronin 4D 搭载了大疆最新的全画幅旗舰相机禅思 X9,并提供 X9-8K 和 X9-6K 两个版本,X9-8K 最高支持 8K/75fps 规格,X9-6K 最高支持 6K/60fps 和 4K/120fps 视频录制。借助大疆自研影像芯片和全新影像处理平台 CineCore 3.0,两款 X9 相机均可直接内录 Apple ProRes RAW / ProRes 422 HQ / H.264 视频,为专业创作带来更大的后期空间。

X9 支持双原生 ISO(X9-8K :800/4000;X9-6K :800/5000),可覆盖 14+ 档动态范围,即使在夕阳逆光、阳光直射皮肤等光线复杂的场景下,也能呈现自然的明暗过渡。配合大疆电影色彩系统(DCCS),可帮助 Ronin 4D 在复杂光线下准确还原色彩。不仅如此,禅思 X9 支持 ACES 标准工作流,可与其他电影机轻松匹配,确保不同设备拍出的画面呈现出一致的色彩风格。

X9 采用可更换卡口设计,不仅支持 DJI 自主研发的 DL 卡口,也支持徕卡 M 等卡口。这些卡口上已有的超广角、F0.95 超大光圈、电动光学变焦、微距、变形宽银幕等镜头均可在 X9 上使用,创作者可根据拍摄需要自由选择。

为了方便用户使用,禅思 X9 内置了 9 档 ND 滤镜(ND 2 至 ND 512,或 ND 0.3 至 ND 2.7),借助电机驱动系统,可通过机身高亮监视器的触控屏或控制手柄上的按钮快速切换。此外,这套滤镜经专门设计,可与 Ronin 4D 的色彩科学充分匹配。

四轴云台系统

Ronin 4D 搭载四轴云台系统,在传统三轴云台的基础上加入第四轴,仅将成像所必须的传感器和光学组件嵌入到云台当中,完成了专业云台与电影级摄影机合二为一的构想,在保证超轻重量的同时,实现了如影系列迄今最佳的增稳及响应性能。在运动模式下,摄影机能够几乎零误差地跟随摄影师急速甩动,还可以在运动模式和增稳模式之间无缝切换。

得益于计算机视觉和深度学习技术,以及 CineCore 3.0 的强大算力,智能跟随 Pro 能显著提升拍摄成片率,即使距离较远,也能持续追踪人物主体。跟随过程中不仅可以随时调整构图,还支持全程追焦,确保拍摄主体清晰稳定。

LiDAR 激光跟焦系统

大疆 Ronin 4D 采用激光跟焦解决方案,可通过 LiDAR 测距器投射出 43200 个测距点,探测距离可达 10 米,相比相位跟焦技术,激光跟焦系统既不损害画质,又能更快对焦,且无需依靠物体纹理,在弱光环境下也能准确定位被摄对象。即使拍摄主体出现严重的运动模糊,Ronin 4D 也能迅速合焦。配合跟焦电机使用时,即使手动镜头也能轻松实现自动跟焦。开启智能跟随 Pro 功能后,还可实现对拍摄主体的连续跟焦,单人拍摄也能轻松完成。

Ronin 4D 还搭载了可视化辅助跟焦系统,可将测距点数据以俯视图的形式实时投射于机身监视器和图传监视器上,摄影师可以通过新颖而直观的 LiDAR 示波器,快速定位并准确追踪焦点;即使没有丰富跟焦经验,也能在短时间之内上手。

针对电影创作灵活调节焦点的需求,Ronin 4D 还具备手自一体模式,可在自动跟焦的基础上,带来手动跟焦的精准灵活。当焦点移动时,跟焦轮也随之同步转动,摄影师可根据创作需要,随时手动介入调整焦点。

无线图传控制系统

Ronin 4D 采用了全新的 O3 Pro 图传技术,图传有效传输距离最远可达 6 公里,更在 2.4GHz 和 5.8GHz 频段基础上新增 DFS 频段,且支持 AES 256-bit 加密算法,能将 1080p/60fps 全高清画面同时输出至多个图传高亮监视器上,安全性、稳定性和抗干扰能力均大幅提升。

图传高亮监视器将图传接收器和监视器合二为一,配备亮度高达 1500 尼特的 7 英寸广色域触控屏,可通过拓展模块输出 HDMI 和 SDI 双路信号。它支持视频和音频的一发多收,具备广播模式、控制模式两种传输模式可供选择,广播模式不限制接收端数量,可满足大型团队各部门的监看需求,而控制模式则支持两个接收端协同操作。图传高亮监视器内置 microSD 卡槽,最高支持独立录制 1080p/60fps 图传码流,多屏同时监看时各监视屏可独立按需回放,其他屏幕的监看画面不受影响。

图传高亮监视器可搭配机身控制手柄、DJI 大师摇轮、DJI 体感控制器或全新 DJI 三通道跟焦器使用,实现远程跟焦、高精度云台控制、启停录制以及相机参数调整等功能,充分满足专业团队的拍摄需求。此外,监视器还内置陀螺仪传感器,能独立作为体感控制器遥控 Ronin 4D 云台。

IT之家了解到,大疆 Ronin 4D 分为 6K 和 8K 两个版本,6K 套装售价 46888 元,含机身、禅思 X9-6K 云台相机、LiDAR 测距器、机身高亮监视器、控制手柄及提手、TB 50 智能电池以及其他相关配件。相比于 6K 版本,8K 套装配备禅思 X9-8K 云台相机,且额外包含 PROSSD 1TB,售价为 74888 元。6K 版本将于 12 月在大疆官方商城和相关渠道发售,8K 版本也将在随后发售。