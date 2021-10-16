陪玩类 App 集中下架，违规向未成年人提供网络游戏服务，这些企业被处罚

IT之家 10 月 16 日消息，据央视网报道，近期，各地各有关部门按照最新网络游戏防沉迷通知要求，集中处罚了一批违规企业和平台。

中央网信办集中下架陪玩类型应用。

9 月 7 日，中央网信办综合治理局下架 Hello 语音、小鹿陪玩、比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩等 7 款陪玩类型的应用。

9 月 8 日，上海网信办会同上海市公安局网安总队联合约谈比心 App 企业负责人，责令就相关问题深入整改，全面停止陪玩功能和服务，集中清理违法违规信息和账号。

各地处罚了一批违规向未成年人提供网游服务的企业。

9 月 9 日，苏州市文化市场综合执法支队对苏州好丸网络信息科技有限公司未经批准违规上线运营网络游戏《火柴人你好》做出行政处罚，责令公司立即下架并删除该游戏，并对公司罚款 5000 元。

9 月 14 日，北京市文化市场综合执法总队查处北京某信息技术有限公司通过自营游戏平台违规向未成年人提供网络游戏服务，依法对该公司作出警告、罚款 10 万元，并对直接负责的主管人员罚款 1 万元。

9 月 15 日，上海市文化和旅游局执法总队查处上海锐战网络科技有限公司在 22 时至次日 8 时向未成年人提供网络游戏服务案件，总队拟依法对该公司作出警告、罚款 10 万元，并对直接负责的主管人员罚款 1 万元的行政处罚。

9 月 15 日，上海市文化和旅游局执法总队查处上海域起网络科技有限公司未要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏，总队拟依法对该公司作出警告、罚款 10 万元，并对直接负责的主管人员罚款 1 万元的行政处罚。

9 月 18 日，苏州市文化广电和旅游局执法支队查处苏州天魂网络科技股份有限公司未要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏，支队依法对该公司作出警告、罚款 10 万元，并对直接负责的主管人员和其他责任人员罚款 1 万元的行政处罚。

一批涉嫌利用网络游戏诈骗的团伙被破获。

9 月 15 日，吉林省长春市公安局共打掉犯罪团伙 30 多个，抓获犯罪嫌疑人 469 人。据了解，这些游戏推广公司与上游游戏运营公司签订相关协议，组织员工伪装成女性玩家，通过社交软件等手段诱导男性玩家在游戏内充值消费，从而获得高额提成。

IT之家获悉，有关负责人表示，各相关游戏企业和平台应严格落实近日国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，严格遵守向未成年人提供游戏服务的时间限制，严格执行实名注册和登录要求，合法依规运营，为未成年人生活学习和健康成长创造良好网络环境。