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vivo Funtouch OS 12 海外机型更新时间表公布：基于 Android 12 开发，首款为 X70 Pro+

2021/10/21 19:34:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 21 日消息，在 Android 12 正式发布之后，已经有多家厂商公布了手机的更新计划。今日，vivo 在印度公布了 Funtouch OS 12 的机型更新时间表，而国内是使用 Origin OS，因此时间可能不一致。

▲ 图自 gsmarena

vivo 将为其 S、V、X 和 Y 系列下的 31 款智能手机更新 Android 12，将从下个月开始推出内测版。IT之家了解到，vivo X70 Pro + 是首款内测机型，将在 11 月获得内测。

以下为具体内测时间表：

  • 2021 年 11 月底：X70 Pro+

  • 2021 年 12 月底：X60 Pro+、X60 Pro、X60、V21 5G、Y72 5G

  • 2022 年 1 月底：X70 Pro、V21e、V20 2021、V20、Y21、Y51A、Y31

  • 2022 年 3 月底：X50 Pro、X50、V20 Pro、V20 SE、Y33s、Y20G、Y53s、Y12s

  • 2022 年 4 月初：S1、Y19

  • 2022 年 4 月底：V17 Pro、V17、S1 Pro、Y73、Y51、Y20、Y20i、Y30

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关键词：Funtouch OSvivo 更新Android 12X70 Pro+

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