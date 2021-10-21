vivo Funtouch OS 12 海外机型更新时间表公布：基于 Android 12 开发，首款为 X70 Pro+

IT之家 10 月 21 日消息，在 Android 12 正式发布之后，已经有多家厂商公布了手机的更新计划。今日，vivo 在印度公布了 Funtouch OS 12 的机型更新时间表，而国内是使用 Origin OS，因此时间可能不一致。
▲ 图自 gsmarena
vivo 将为其 S、V、X 和 Y 系列下的 31 款智能手机更新 Android 12，将从下个月开始推出内测版。IT之家了解到，vivo X70 Pro + 是首款内测机型，将在 11 月获得内测。
以下为具体内测时间表：
2021 年 11 月底：X70 Pro+
2021 年 12 月底：X60 Pro+、X60 Pro、X60、V21 5G、Y72 5G
2022 年 1 月底：X70 Pro、V21e、V20 2021、V20、Y21、Y51A、Y31
2022 年 3 月底：X50 Pro、X50、V20 Pro、V20 SE、Y33s、Y20G、Y53s、Y12s
2022 年 4 月初：S1、Y19
2022 年 4 月底：V17 Pro、V17、S1 Pro、Y73、Y51、Y20、Y20i、Y30