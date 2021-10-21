大疆官宣 10 月 27 日晚 9 点新品发布会，有望推出 Action 2 运动相机

IT之家 10 月 21 日消息，大疆此前宣布连发三款新品，时间分别为 10 月 20 日、10 月 27 日、11 月 5 日，第一款新品 —— 四轴电影摄影机 DJI Ronin 4D 已经发布。

今日，据IT之家网友 @imp47 提供的线索，大疆公布了第二款新品的具体发布时间为 10 月 27 日晚上 9 点，宣传语为“N 种可能”。

大疆此前表示“好戏，接 2 连 3”，按照IT之家网友 @赛博攻略组 的猜测，接下来将发布 Action 2 运动相机和御（Mavic）3 系列无人机，这一猜测也是得到了许多IT之家网友的赞同。

IT之家了解到，此前爆料信息显示，大疆 Action 2 此重 56g，配备 1/1.7”CMOS 传感器（F2.8）。

其相机镜头的视角为 155°，最高可拍摄 4K (16:9) 120fps 100Mbps 影片，并搭配 RockSteady 2.0 及 HorizonSteady 电子防震。

大疆 Action 2 使用 LiPo 1S 580mAh 电池，续航为 52 分钟，采用模组化设计，可外接屏幕、电池模组等使用，听起来也和官方宣传的“N 种可能”比较契合。