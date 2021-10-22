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微软 Win10 Build 19044.1319（21H1）预览版发布：修复 Bug，提高安全性

2021/10/22 9:51:21 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 10 月 22 日消息，据IT之家网友 @Rongronggg9 投稿，微软近期为 Windows 10 推送了 KB5006738 更新，将 Win10 21H1 升级至 19043.1319 预览版，同时也将 Win10 21H2 升级至 Build 19044.1319 预览版

本次更新此前首次为 Win10 1809 推出，更新内容部分相同，均修复了大量 Bug，提高了系统安全性。以下为详细更新日志：

  • 修复了一个阻止用户在系统首次开机界面 OOBE 期间，访问预配置页面的问题。该问题出现在用户登录 Azure Active Directory，按下 5 次 Win 键时。

  • 添加了一些新功能，可以促进某些跨浏览器数据传输。

  • 解决了使用 Edge 浏览器展台模式时，分配的展台访问权限设置问题。如果用户关闭浏览器窗口，这些展台有可能无法再次启动 Edge。

  • 解决了在凭据页面登录时，使用 App-V 间歇性出现黑屏的问题。

  • 修复了可能阻止某些视频应用程序，和流媒体视频网站显示字幕的问题。

  • 修复了阻止 Win10 虚拟专用网络（VPN）用户连接到 Windows Server 2019 路由和远程访问服务器（RRSA）的问题。

  • 解决了阻止 Software-Defined Networking（SDN）虚拟机在配置 Generic Routing Encapsulation（GRE）VPN 带宽限制时，无法工作的问题。

  • 修复了在用户配置 Generic Routing Encapsulation (GRE) VPN 带宽限制时，导致 Software-Defined Networking (SDN) 虚拟机无法运行的问题。

  • 修复了当 VPN 用户使用 Windows Hello 企业版进行离线登陆时，出现的主要刷新令牌（PRT）更新问题。对于使用 Azure Active Directory-Conditional Access 登录的用户，可能会意外收到身份验证提示。

  • 解决了系统在服务更新后，Windows to go 会进入 BitLocker 恢复模式的问题。

  • 修复了可能导致 Kerberos.dll 在使用 Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) 时停止运行的问题。

  • 解决了代码完整性（Code Integrity）可能导致内存泄露的问题。

  • 增强了 Microsoft Defender Endpoint 识别和拦截勒索软件和高级攻击的能力。

  • 修复了 OOBE 中可能导致 Windows AutoPilot 配置失败的问题。

  • 修复了阻止日文假名输入时，用户使用 Shift-0 组合键输入“？”的问题。

  • 修复了当用户设置锁屏界面为幻灯片放映时，该界面可能显示为黑色的问题。

  • 修复了 LogonUI.exe 可靠性的问题。

  • 修复了在缓冲区较大时，导致 Server Message Block (SMB) 查询目录请求失败的问题。

  • 修复了 lsass.exe 内存泄露问题。

  • 修复了虚拟机负载平衡的问题，该故障此前会忽略站点的故障域。

以下为更新日志原文：点击打开

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关键词：Win10系统更新

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