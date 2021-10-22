微软 Win10 Build 19044.1319（21H1）预览版发布：修复 Bug，提高安全性

IT之家 10 月 22 日消息，据IT之家网友 @Rongronggg9 投稿，微软近期为 Windows 10 推送了 KB5006738 更新，将 Win10 21H1 升级至 19043.1319 预览版，同时也将 Win10 21H2 升级至 Build 19044.1319 预览版。

本次更新此前首次为 Win10 1809 推出，更新内容部分相同，均修复了大量 Bug，提高了系统安全性。以下为详细更新日志：

修复了一个阻止用户在系统首次开机界面 OOBE 期间，访问预配置页面的问题。该问题出现在用户登录 Azure Active Directory，按下 5 次 Win 键时。

添加了一些新功能，可以促进某些跨浏览器数据传输。

解决了使用 Edge 浏览器展台模式时，分配的展台访问权限设置问题。如果用户关闭浏览器窗口，这些展台有可能无法再次启动 Edge。

解决了在凭据页面登录时，使用 App-V 间歇性出现黑屏的问题。

修复了可能阻止某些视频应用程序，和流媒体视频网站显示字幕的问题。

修复了阻止 Win10 虚拟专用网络（VPN）用户连接到 Windows Server 2019 路由和远程访问服务器（RRSA）的问题。

解决了阻止 Software-Defined Networking（SDN）虚拟机在配置 Generic Routing Encapsulation（GRE）VPN 带宽限制时，无法工作的问题。

修复了在用户配置 Generic Routing Encapsulation (GRE) VPN 带宽限制时，导致 Software-Defined Networking (SDN) 虚拟机无法运行的问题。

修复了当 VPN 用户使用 Windows Hello 企业版进行离线登陆时，出现的主要刷新令牌（PRT）更新问题。对于使用 Azure Active Directory-Conditional Access 登录的用户，可能会意外收到身份验证提示。

解决了系统在服务更新后，Windows to go 会进入 BitLocker 恢复模式的问题。

修复了可能导致 Kerberos.dll 在使用 Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) 时停止运行的问题。

解决了代码完整性（Code Integrity）可能导致内存泄露的问题。

增强了 Microsoft Defender Endpoint 识别和拦截勒索软件和高级攻击的能力。

修复了 OOBE 中可能导致 Windows AutoPilot 配置失败的问题。

修复了阻止日文假名输入时，用户使用 Shift-0 组合键输入“？”的问题。

修复了当用户设置锁屏界面为幻灯片放映时，该界面可能显示为黑色的问题。

修复了 LogonUI.exe 可靠性的问题。

修复了在缓冲区较大时，导致 Server Message Block (SMB) 查询目录请求失败的问题。

修复了 lsass.exe 内存泄露问题。

修复了虚拟机负载平衡的问题，该故障此前会忽略站点的故障域。

以下为更新日志原文：点击打开