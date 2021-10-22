iFixit 拆解苹果 Apple Watch Series 7：电池容量曝光，显示屏采用类 iPhone 13 触摸技术

IT之家 10 月 22 日消息，近期苹果推出“来炸场”发布会活动，新款 MacBook Pro 机型即将上市，人们可能已经忘记了上周才开售的 Apple Watch Series 7 智能手表。不过，iFixit 没有忘记，现在对苹果最新的 Apple Watch Series 7 进行了拆解。

今天的拆解包括 41 毫米和 45 毫米版本的 Apple Watch Series 7 手表，它揭开了一些我们以前不知道的秘密。45 毫米 Apple Watch Series 7 内部有 1.189Wh 电池（309mAh），比 44 毫米 Series 6 的 1.17Wh 电池电量增加了 1.6%。

41 毫米的 Apple Watch Series 7 配备了 1.094Wh 的电池，比上一代 40 毫米型号的 1.024Wh 电池电量增加了 6.8%。两种电池的尺寸都略宽，但 iFixit 说，增加的电量可能是由于新的、更明亮的显示屏，而不是为了增加电池续航。

IT之家获悉，Apple Watch Series 7 的内部结构与 Apple Watch Series 6 相似，但也有一些小的区别，比如拆除了曾经位于诊断端口的托架。

苹果 Apple Watch Series 7 支持 IP6X 防尘性能，旧型号可能也有，但苹果只是没有做具体的认证测试。然而，有一些新的防渗措施，如覆盖在扬声器格栅上的网状物。诊断端口的移除可能也有助于防尘，而且移除这个端口可以节省一些内部空间。

据 MacRumors 报道，iFixit 与在 Instrumental 工作的前苹果工程师合作进行了拆解，让我们对 Apple Watch Series 7 在 10 月发布前可能出现的延迟原因有了更多了解。

据 iFixit 称，Apple Watch Series 7 采用了新的显示技术，这可能是遭遇的“规模化生产的巨大痛苦”。新的 Apple Watch 似乎配备了触摸集成的 OLED 面板，或称“on-cell touch”，iPhone 13 也采用了这种技术。苹果 Apple Watch Series 7 显示屏只使用了一条柔性电缆，而不是两条，iFixit 说这是“不小的变化”。

iFixit 表示，在其测试中，Apple Watch Series 7 显示屏和触觉引擎的更换“非常有效”，更换电池也是如此。

下面是视频：