新系统背锅，多款谷歌 Pixel 手机更新 Android 12 后出现系统崩溃、主界面闪退等问题

IT之家 10 月 22 日消息，据外媒 PhoneArena 报道，多位用户在为自己的 Pixel 手机更新 Android 12 系统后出现了严重的系统问题，包括但不限于系统崩溃和主界面闪退。

这些设备包括从谷歌 Pixel 3 至 Pixel 5 在内的众多机型，一名用户称，它的 Pixel 5 在系统更新后进入系统的一瞬间直接黑屏，然后系统就崩溃了，即便多次恢复出厂设置和备份恢复后依旧无济于事。另一位用户的 Pixel 3 出现了相同的情况，并认为 Pixel Launcher 主界面在强制闪退前弹出了有关停止运行的对话框，似乎证明就是它的问题。并称在手机崩溃前也收到了数据损坏的信息，且已经做了全套的恢复出厂设置以及数据恢复的步骤。

而另一位使用 Pixel 4 的用户表示在更新系统后手机的面部识别不能用了：“今天我把手机更新到 Android 12（最终版）。但现在我的手机在面部解锁方面出现了问题。并在一段时间后显示停止工作（手机提示需要清洁传感器）。随后我重启手机，几个小时后面部解锁功能恢复了正常。此外，当面部解锁不能使用时，向上滑动解锁也同样非常困难。”，除上述问题以外还有其他消费者表示在更新系统后出现了电池续航缩水等其他严重的系统问题。

IT之家了解到，对此谷歌表示，此问题可能是由于新系统与第三方应用之间不兼容导致的。用户可以尝试一些常见的补救措施，比如清除缓存或在安全模式下启动手机，以确保类似问题不是由于流氓应用所造成的。