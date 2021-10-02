谷歌搜索不再官方支持微软 IE11 浏览器

IT之家 10 月 2 日消息 据 9to5 Google 报道，从今天起，谷歌搜索不再官方支持 Internet Explorer 11，这标志着微软这个已经过时的浏览器开始走下坡路了。

Internet Explorer 11 于 2013 年首次发布，作为微软 Windows 8.1 版本的一部分预装，之后被移植到仍然流行的 Windows 7 上。IE11 后来成为 IE 系列浏览器的最后一个版本，最终随着 2015 年 Windows 10 的推出被 Edge 经典浏览器取代。

Internet Explorer 11 曾是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 的默认浏览器，除非你决定安装谷歌 Chrome 或 Mozilla Firefox 等第三方浏览器。

近几年，微软采取大胆行动，基于谷歌 Chromium 引擎上重建了新款 Edge 浏览器。

据 StatCounter 报告，截至 2021 年 9 月，IE 浏览器在桌面浏览器市场份额超过 1%，而谷歌 Chrome 浏览器的份额为 67%。虽然这可能看起来很低，但考虑到访问互联网的桌面设备的庞大数量；这个总数的 1% 仍然是重要的数字。而且，这还没有考虑到许多企业用户被迫使用 IE 浏览器访问某些传统应用和网站。

要保持网络应用与 IE 11 兼容，需要开发者的额外工作。根据谷歌软件工程师 Malte Ubl 的一条推文，这种情况在今天发生了变化，该公司的旗舰产品谷歌搜索不再官方支持 Internet Explorer 11。

根据该推文，谷歌搜索团队已经计算了维持对 IE 11 适当支持成本和保留这些客户的价值。从他们最新的决策来看，谷歌似乎已经决定“是时候”抛弃 IE 11 了，至少是在谷歌搜索方面。

重要的是，谷歌并没有简单地切断 Internet Explorer 11 对谷歌搜索的使用，让人们无法搜索网络。相反，IE 浏览器用户现在看到的是谷歌搜索的基本“退化体验”，它可以进行基本的搜索，但不像谷歌在现代浏览器上那样功能齐全。说白了，这些结果页面并不吸引人，但至少对于那些根本无法使用 Chrome、Edge 或 Firefox 的用户来说是可接受的。

IT之家获悉，如果使用 IE11 访问谷歌搜索，谷歌主页将显示安装 Chrome 浏览器的建议，但你可能更喜欢使用微软新版 Edge 浏览器，该浏览器在 Windows 7 和 Windows 8 上可用，甚至包括“Internet Explorer 模式”，以兼容传统的应用程序。