中国电信：2021 年 Q3 净利 55.83 亿元，同比增长 17.4%，移动用户净增 1864 万户

IT之家 10 月 22 日消息，中国电信发布公告，截至 9 月 30 日止 9 个月营收为 3265.36 亿元，去年同期为 2926.14 亿元。

截至 9 月 30 日止 9 个月净利润为 233.27 亿元，去年同期为 187.06 亿元。第三季度实现净利润 55.8 亿元，同比增长 17.4%；前三季度实现净利润 233.27 亿元，同比增长 24.7%。

IT之家了解到，2021 年前三季度，移动通信服务收入为人民币 1,405.28 亿元，较去年同期上升 6.3%；移动用户净增 1,864 万户，达到 3.70 亿户；5G 套餐用户净增 6,904 万户，达到 1.56 亿户，渗透率达到 42.1%，手机上网总流量同比上升 39.3%，移动用户 ARPU 为人民币 45.4 元，较去年同期继续增长。

在家庭通信及信息化服务领域，2021 年前三季度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币 854.98 亿元，同比增长 4.7%，有线宽带用户净增 911 万户，达到 1.68 亿户，宽带接入收入达到人民币 568.96 亿元，同比增长 6.8%，宽带接入 ARPU 达到人民币 38.8 元，较去年同期保持回升，智慧家庭收入同比增长 30.3%，拉动宽带综合 ARPU 达到人民币 46.1 元，同比增长 4.5%。