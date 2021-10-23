微软 Win11/10 命令行工具 PowerShell 7.2.0 RC1 测试版发布

IT之家 10 月 23 日消息，Windows PowerShell 是一种命令行外壳程序和脚本环境，使命令行用户和脚本编写者可以利用 .NET Framework 的强大功能。PowerShell 可帮助系统管理员和高级用户快速自动化管理操作系统（Linux，macOS 和 Windows）和进程的任务。

IT之家获悉，此外，用户可使用 PowerShell 命令从命令行管理计算机，还可使用 PowerShell 提供程序，像访问文件系统一样访问数据存储，如注册表和证书存储。

现在微软已经发布了 PowerShell 7.2.0 RC1 测试版。

下面是更新内容

一般 Cmdlet 更新和修复

不允许 AppLocker 系统锁定的 COM 调用

配置 Microsoft.ApplicationInsights 以不发送云角色名称

在锁定的设备上不允许在 NoLanguage 模式下的 Add-Type

使彩色 VT100 序列的属性名称与文档一致

使用 Move-Item 将目录移动到自身中的错误

将 FileSystemInfo.Target 从 CodeProperty 改为 AliasProperty，指向 FileSystemInfo.LinkTarget

测试

删除已废弃的基于 docker 的 PowerShell 发布包的测试

构建和打包改进

将.NET SDK 提升至 6.0.100-rc.2

更新.NET 6 至 6.0.100-rc.2.21505.57 版本

修复 RPM 包装（内部 17704）

更新 ThirdPartyNotices.txt

更新管道 yaml 文件以使用 ubuntu-latest 镜像

添加脚本以生成 cgmanifest.json

更新 Microsoft.PowerShell.Native 和 Microsoft.PowerShell.MarkdownRender 软件包的版本

添加 cgmanifest.json 以生成正确的第三方通知文件

只为稳定版本上传稳定的 buildinfo

不要为 RPM 上传.dep 或.tar.gz，因为根本没有

确保 RPM 许可证被识别

增加条件，只在本地开发构建中生成发布文件

确保 psoptions.json 和 manifest.spdx.json 文件始终存在于软件包中

修复 CI 脚本并分割出 ARM 运行

将 vPack 任务版本更新为 12

签署第三方可执行文件

在主包中添加软件物料清单

为 markdown 测试升级 set-value 包

修复微软更新的拼写问题

将 vPack 构建移到 1ES 池中

如果你选择了“通过 Windows Update 更新”，更新后的应用程序将通过 Windows Update 发布。