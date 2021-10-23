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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软 Win11/10 命令行工具 PowerShell 7.2.0 RC1 测试版发布

2021/10/23 10:40:40 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 10 月 23 日消息，Windows PowerShell 是一种命令行外壳程序和脚本环境，使命令行用户和脚本编写者可以利用 .NET Framework 的强大功能。PowerShell 可帮助系统管理员和高级用户快速自动化管理操作系统（Linux，macOS 和 Windows）和进程的任务。

IT之家获悉，此外，用户可使用 PowerShell 命令从命令行管理计算机，还可使用 PowerShell 提供程序，像访问文件系统一样访问数据存储，如注册表和证书存储。

现在微软已经发布了 PowerShell 7.2.0 RC1 测试版。

下面是更新内容

一般 Cmdlet 更新和修复

  • 不允许 AppLocker 系统锁定的 COM 调用

  • 配置 Microsoft.ApplicationInsights 以不发送云角色名称

  • 在锁定的设备上不允许在 NoLanguage 模式下的 Add-Type

  • 使彩色 VT100 序列的属性名称与文档一致

  • 使用 Move-Item 将目录移动到自身中的错误

  • 将 FileSystemInfo.Target 从 CodeProperty 改为 AliasProperty，指向 FileSystemInfo.LinkTarget

测试

  • 删除已废弃的基于 docker 的 PowerShell 发布包的测试

构建和打包改进

将.NET SDK 提升至 6.0.100-rc.2

  • 更新.NET 6 至 6.0.100-rc.2.21505.57 版本

  • 修复 RPM 包装（内部 17704）

  • 更新 ThirdPartyNotices.txt

  • 更新管道 yaml 文件以使用 ubuntu-latest 镜像

  • 添加脚本以生成 cgmanifest.json

  • 更新 Microsoft.PowerShell.Native 和 Microsoft.PowerShell.MarkdownRender 软件包的版本

  • 添加 cgmanifest.json 以生成正确的第三方通知文件

  • 只为稳定版本上传稳定的 buildinfo

  • 不要为 RPM 上传.dep 或.tar.gz，因为根本没有

  • 确保 RPM 许可证被识别

  • 增加条件，只在本地开发构建中生成发布文件

  • 确保 psoptions.json 和 manifest.spdx.json 文件始终存在于软件包中

  • 修复 CI 脚本并分割出 ARM 运行

  • 将 vPack 任务版本更新为 12

  • 签署第三方可执行文件

  • 在主包中添加软件物料清单

  • 为 markdown 测试升级 set-value 包

  • 修复微软更新的拼写问题

  • 将 vPack 构建移到 1ES 池中

如果你选择了“通过 Windows Update 更新”，更新后的应用程序将通过 Windows Update 发布。

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关键词：PowerShell命令行Win10Win11

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