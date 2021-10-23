黑客开发者出手，微软 Win11 安卓子系统成功安装上 Google Play 服务和商店

IT之家 10 月 23 日消息，近期微软宣称，Windows 11 安卓子系统运行 Android 应用程序的第一个预览版现已提供给 Beta 频道的 Windows 内测人员。Windows Subsystem for Android（WSA）是惊人的成就，但目前微软官方建议的渠道是有限制的，只能访问亚马逊应用商店的大约 50 个应用和游戏。

据 MSPoweruser 报道，虽然有可能侧载任何安卓应用，但对于国外地区来说实际上最好的应用都在 Google Play 商店中，而这些应用在 WSA 上无法运行，因为它缺乏 Google Play 服务，而该 Google Play 商店中的大多数应用都需要这种服务。

现在，Windows 黑客开发者 ADeltaX 已经破解了这个问题，并设法在 Windows 11 安卓子系统上安装上 Google Play 服务，包括 Google Play 商店。

ADeltaX 在 GitHub 上留下了所有必要的文件和说明，但目前看来只有专业人士能够实施。

下面是一些指令说明：

Download MSIXBUNDLE (use store rg-adguard to download the msixbundle, Package id: 9P3395VX91NR)

INSTALL WSL2 (ubuntu/debian, any other distro could work)

INSTALL unzip lzip

DOWNLOAD GAPPS PICO FROM OPENGAPPS (x86_64, 11, PICO)

EXTRACT MSIXBUNDLE, EXTRACT MSIX (YOUR ARCH) TO A FOLDER, DELETE (APPXMETADATA, APPXBLOCKMAP, APPXSIGNATURE, [CONTENT_TYPES])

COPY IMAGES (SYSTEM.IMG, SYSTEM_EXT.IMG, PRODUCT.IMG, VENDOR.IMG) TO #IMAGES

COPY (GAPPS PICO ZIP) TO #GAPPS

EDIT (VARIABLES.sh) AND SET ROOT FOLDER

EXECUTE:

extract_gapps_pico.sh

extend_and_mount_images.sh

apply.sh

unmount_images.sh

COPY IMAGES FROM (#IMAGES FOLDER) TO YOUR EXTRACTED MSIX FOLDER

OPEN POWERSHELL (NOT CORE) AS ADMIN, EXECUTE (Add-AppxPackage -Register PATH_TO_EXTRACTED_MSIX\AppxManifest.xml)

RUN WSA WITH GAPPS, ENJOY

WORKAROUND FOR SIGN IN ISSUE:

(ADB SHELL ROOT WITH su)

COPY (kernel FILE) FROM (misc FOLDER) TO (Tools FOLDER) IN YOUR EXTRACTED MSIX FOLDER

NOW YOU CAN USE su IN ADB SHELL ENTER ADB SHELL, TYPE su THEN TYPE setenforce 0 YOU CAN NOW SIGN IN

开发者 ADeltaX 承诺将很快重写这些指令，使其更容易接受。

此前微软也在 Windows 10 Mobile 系统上测试过子系统运行安卓应用，但后来砍掉了，实属遗憾，现在 Windows 11 安卓子系统带来了良好的体验，可以弥补 Windows 移动应用生态方面巨大的差距。

IT之家附：《微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）》