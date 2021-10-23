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黑客开发者出手，微软 Win11 安卓子系统成功安装上 Google Play 服务和商店

2021/10/23 8:08:09 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
评论：

IT之家 10 月 23 日消息，近期微软宣称，Windows 11 安卓子系统运行 Android  应用程序的第一个预览版现已提供给 Beta 频道的 Windows 内测人员。Windows Subsystem for Android（WSA）是惊人的成就，但目前微软官方建议的渠道是有限制的，只能访问亚马逊应用商店的大约 50 个应用和游戏。

据 MSPoweruser 报道，虽然有可能侧载任何安卓应用，但对于国外地区来说实际上最好的应用都在 Google Play 商店中，而这些应用在 WSA 上无法运行，因为它缺乏 Google Play 服务，而该 Google Play 商店中的大多数应用都需要这种服务。

现在，Windows 黑客开发者 ADeltaX 已经破解了这个问题，并设法在 Windows 11 安卓子系统上安装上 Google Play 服务，包括 Google Play 商店。

ADeltaX 在 GitHub 上留下了所有必要的文件和说明，但目前看来只有专业人士能够实施。

下面是一些指令说明

  • Download MSIXBUNDLE (use store rg-adguard to download the msixbundle, Package id: 9P3395VX91NR)

  • INSTALL WSL2 (ubuntu/debian, any other distro could work)

  • INSTALL unzip lzip

  • DOWNLOAD GAPPS PICO FROM OPENGAPPS (x86_64, 11, PICO)

  • EXTRACT MSIXBUNDLE, EXTRACT MSIX (YOUR ARCH) TO A FOLDER, DELETE (APPXMETADATA, APPXBLOCKMAP, APPXSIGNATURE, [CONTENT_TYPES])

  • COPY IMAGES (SYSTEM.IMG, SYSTEM_EXT.IMG, PRODUCT.IMG, VENDOR.IMG) TO #IMAGES

  • COPY (GAPPS PICO ZIP) TO #GAPPS

  • EDIT (VARIABLES.sh) AND SET ROOT FOLDER

  • EXECUTE:

extract_gapps_pico.sh

extend_and_mount_images.sh

apply.sh

unmount_images.sh

  • COPY IMAGES FROM (#IMAGES FOLDER) TO YOUR EXTRACTED MSIX FOLDER

  • OPEN POWERSHELL (NOT CORE) AS ADMIN, EXECUTE (Add-AppxPackage -Register PATH_TO_EXTRACTED_MSIX\AppxManifest.xml)

  • RUN WSA WITH GAPPS, ENJOY

WORKAROUND FOR SIGN IN ISSUE:

(ADB SHELL ROOT WITH su)

  • COPY (kernel FILE) FROM (misc FOLDER) TO (Tools FOLDER) IN YOUR EXTRACTED MSIX FOLDER

  • NOW YOU CAN USE su IN ADB SHELL ENTER ADB SHELL, TYPE su THEN TYPE setenforce 0 YOU CAN NOW SIGN IN

开发者 ADeltaX 承诺将很快重写这些指令，使其更容易接受。

此前微软也在 Windows 10 Mobile 系统上测试过子系统运行安卓应用，但后来砍掉了，实属遗憾，现在 Windows 11 安卓子系统带来了良好的体验，可以弥补 Windows 移动应用生态方面巨大的差距。

IT之家附：《微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）

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关键词：安卓Google PlayWin11

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