跑分测试：Win11 安卓子系统可利用原生 CPU 多达 85% 性能

IT之家 10 月 22 日消息，近期微软博客宣称，Windows 11 安卓子系统运行 Android 应用程序的第一个预览版现已提供给美国 Beta 频道的 Windows 内部人员。但现在通过教程方法，Windows 11 正式版、Beta 版、Dev 版均已支持安装安卓子系统，并侧载 APK 应用进行安装体验。

IT之家附：《微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）》

在性能方面，据 onMSFT 表示，虽然目前的亚马逊商店应用选择不是最棒的，但可用的应用表现非常好。他们尝试了 Kindle 应用程序，以及 Subway Surf，并在后台使用其中一个。这些应用程序没有锁定或冻结，但确实注意到 Windows 安卓子系统占用了大量内存。在 16GB 的可用内存中，它占用了接近 2GB。不过，看到 Windows 能够处理和调整这些应用程序的大小和窗口，体验仍然令人印象深刻，特别是由于是在虚拟机和模拟转换环境下运行的。

另外，一位 Reddit 网友还进行了 Win11 安卓子系统基准跑分测试。其中 WSA 的单核得分是 997，多核得分是 3122。同时，原生 Windows 11 在单核测试中得分为 1181 分，在多核测试中得分为 3682。WSA 运行性能大约是原生 CPU 性能的 80% 或 85%。考虑到 WSA 本质上是一个虚拟机，这相当令人惊讶。

当然目前 WSA 利用率较高的是 CPU 方面，在 GPU 调用方面还不太理想，因此对于安卓游戏来说可能体验不佳。

《微软 Win11 安卓子系统性能加速，可尝试安装 WSL 2 vGPU 驱动程序》