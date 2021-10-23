飞傲预热 M17 便携台式音乐播放器：接口齐全，DC/电池双供电系统

IT之家 10 月 23 日消息，飞傲宣布将于 10 月 26 日发布 M17 便携台式音乐播放器。该产品体积较大，拥有丰富的台机级别的接口，同时内置大容量电池以及 DC 输入接口，提供两种供电方式。

从海报可以看出，播放器拥有 2.5mm、3.5mm、4.4mm、6.3mm 音频接口，此外还有 RCA 标准同轴接口用于数字音频输入/输出，两个 Type-C 接口分别为 USB 2.0、3.0 协议。

飞傲 M17 播放器搭载双 ES9038PRO 旗舰 DAC 芯片，以及 THX 788+ 耳放芯片，平衡输出下最高功率可以达到 3000mW 每声道。超级大耳模式下，整机增益高达 16dB，并拥有超低的输出阻抗。

该产品的供电系统内部包含大容量锂电池，通过高效直流升压转换器输出。产品还支持 DC 12V 外置供电，两种方式的电源均通过负压转换器额外提供一路负压输出。之后，超低噪声 LDO 电路分别为两组 THX 788+ 耳放芯片等电路提供 ±8V、±11V 的供电。

IT之家了解到，飞傲 M17 便携台机目前已经开启定金预售，定价 11999 元人民币。产品将于 10 月 16 日晚 8 点正式开售并发货。