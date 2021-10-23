天猫双 11 超级红包 24 日加码：中奖率暴增，攒能量领 26 元

10 月 24 日 0 点（今晚 0 点）天猫双 11 超级红包加码，奖池增至千万，中奖率达 80%。这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候 0 点！此外，每天领完红包做任务攒能量可再领红包，最高 26 元。

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【领取时间】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日

【使用时间】

第一波：11 月 1 日 - 11 月 3 日

第二波：11 月 11 日

抽奖次数：最高每个用户 1 次/日。

【红包面额】

最大面额 8888 元，其他以实际到账为准。每百个红包必中 5 元红包，抢得越早面额越大。

【红包加码日】

除 10 月 20 日首发日超大奖池外，还有 10 月 30 日，11 月 1 日/4 日/8 日/9 日/11 日奖池加码，总共 7 个加码日，领到大红包的几率也会大大提升哦！

【攒能量领红包】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日期间，用户在手机淘宝 App 活动页面内完成页面任务可获得能量值。

能量值达到 500，可领取 2 元超级红包；能量值达到 1700，可领取 6 元超级红包；能量值达到 5300，可领取 18 元超级红包。每个用户全周期最多领取 3 个超级红包，最高累计面额 26 元。达到领取红包的能量值门槛后，用户需到页面上领取红包，未在活动期间领取红包的不可再补领红包。领取的红包有效期为北京时间 11 月 11 日当天，逾期未使用的作废。

【惊喜红包】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日期间发放，其中有 5 场惊喜红包发放日期是 10 月 22 日、10 月 29 日、10 月 31 日、11 月 3 日、11 月 10 日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

惊喜红包发放时间段内用户进入 PC & 无线淘宝客主会场可见惊喜红包的抢红包模块，用户可点击参与抢惊喜红包。页面显示当前剩余或已发放惊喜红包个数，惊喜红包数量有限、先到先得，建议用户尽早参与。

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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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