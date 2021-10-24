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AMD Instinct MI250X 计算加速卡曝光：110 CU，128GB HBM2e 显存

2021/10/24 7:23:09 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 10 月 24 日消息，AMD 目前在售的高性能计算加速卡为 Instinct  MI100 系列，其采用 AMD CDNA 架构，最高配备 32GB HBM2 显存，拥有 7680 个流处理器。爆料者 @ExecuFix 今日在推特曝光了下一代 MI200 系列加速卡的部分参数。

具体来看，Instinct MI250X 型号搭载 110CU，共计 7040 个流处理器。加速卡主频可达 1.7GHz，最高可搭载 128GB HBM2e 显存。其它方面，这款产品 TDP 可达 500W，芯片将采用 7nm 制程工艺。

爆料者还表示，Instinct MI250X 加速卡的性能相比上一代也有大幅提升。FP64 双精度浮点运算成绩可以达到 47.9 TFLOPs（上一代 11.5 TFLOPs）；FP16/BF16 半 精度浮点性能可达 383 TFLOPS（上一代 184.6 TFLOPs）。

外媒预计 AMD MI250X、MI200 计算加速卡将基于 Aldebaran GPU 核心打造，此外 MI250 型号的性能将比 MI250X 稍弱，核心数更少。IT之家了解到，英特尔未来也将加入高性能计算显卡的行列，预计将于 2022 年发布 Ponte Vecchio (Xe-HPC) 显卡。此外，英伟达也将于明年推出 H100 加速卡。

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关键词：AMDInstinct显卡加速卡

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