英特尔 12 代酷睿 i9-12900HK 跑分曝光：全面超越苹果 M1 Max

IT之家 10 月 24 日消息，英特尔第 12 代酷睿处理器即将发布，此前在架构日活动中，英特尔确认了 Alder Lake 系列桌面和移动处理器的部分规格。Alder Lake-P 移动处理器最高将配备 6 大核 + 8 小核，共计 20 线程，内置 96EU 锐炬核显。根据外媒 wccftech 消息，下一代移动处理器 i9-12900HK 的跑分数据在 Geekbench 5 曝光。

跑分数据显示，处理器拥有 14 核 20 线程，基础频率 2.9GHz，但是并没有标明这是大核还是小核的频率。此外，处理器最高睿频也显示错误。这款 CPU 采用 Socket 1744 FCBGA 接口，测试平台的内存数据未知。

i9-12900HK 单核成绩高达 1851 分，多核成绩 13256 分，这一结果不但大幅超越了 11 代酷睿 i9-11980HK 处理器，还小幅领先于苹果最新发布的 M1 Max 芯片。M1 Max 在 Geekbench 5 中的单核成绩为 1785 分，多核成绩 12753 分。这款处理器拥有 8 颗大核 + 2 颗小核，采用 5 纳米制程工艺制造。

与英特尔、AMD 目前在售的顶级移动处理器相比，i9-12900HK 的进步幅度十分明显，单核成绩比 i9-11980H 提升了 14.5%，比 R9-5980HX 提升 22.9%；多核成绩提升幅度分别为 44.9%，61.3%。

以下为四款移动 CPU 的 Geekbench 5 跑分数据：

CPU 单核成绩 多核成绩 酷睿 i9-12900HK 1851 13256 苹果 M1 Max 1785 12753 酷睿 i9-11980HK 1616 9149 AMD R9-5980HX 1506 8217

IT之家了解到，由于英特尔第 12 代酷睿处理器首次采用大小核设计，因此微软 Win11 系统针对这种架构进行了优化，有助于其性能释放。截至目前，多家厂商已经对 Z690 主板、DDR5 内存进行预热，Alder Lake 处理器有望于近期正式发布，届时更为可靠的跑分数据会被揭晓。