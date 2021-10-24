前端小哥玩 HTML 复选框上瘾：能画 logo 做视频，还开源成 JS 库

万万没想到，如此普通的复选框，竟也能玩出这种高度！

例如点一下复选框，屏幕就像被投入石子的水面泛出波纹：

设定好初始状态，就可以开始展示《生命游戏》的演化过程；

控制上下左右，还能还原经典游戏《贪吃蛇》；

这就是一位做前端开发的小哥 Bryan，近期在自己的网站上发布的有关 checkbox （复选框）的新玩法。

这个项目在 Hacker News 上引来了大量网友评论。

高赞评论已经给小朋友安排得明明白白了~

而面对一些诸如“为什么要用复选框，普通像素就可以达到这种效果”的质疑，也有人为 Bryan 说话：

回到这件事本身，其实在去年早些时候，他就建了一个名为 Checkboxland 的 JavaScript 库。

它可以将任何内容呈现为 HTML 复选框。

还有更厉害的玩法

讲真，刚才展示的复选框效果，只能说是“开胃菜”。

不仅仅是简单的动画，日常拍下的照片，记录的生活 vlog，一样可以成为“复选框”的素材。

小哥本人也一度以为灵感耗尽，但在参阅了一篇关于将图像转化为 ASCII 的文章之后，Bryan 将苹果的 logo 转化了出来。

小哥本人也是老二次元了，《Bad Apple》也是信手拈来：

随后，自嘲“the CheckBox guy”的小哥赋予了复选框更多的可能，他又拓展了 Checkboxland API，用来加载任何视频并生成复选框版本。

下面这个看起来就像进入了《星际穿越》的五维立方体。

而此刻你如果打开摄像头，Bryan 还可以带领你半只脚踏进《黑客帝国》~

赶快学起来，说不定还能用来画心形图，成为你的表白神器（不是）！

复选框花式玩法，什么原理？

看似炫酷的效果实际制作过程只需分为两大步，手把手教你！

1.做出原本的图像。

2.将图像转化为 ASCII 文本输出。

以水波为例，首先要生成这样动态的水波。

想要生成它，需要以中心为原点，在 xy 平面上建立正弦函数。

z 轴垂直屏幕向外，把 z 轴的数值转化为灰度，白色为波峰，黑色为波谷。

然后在图形计算器 desmos 上让水波动起来，这样第一步就完成了。

第二步，将第一步的成果转化为 ASCII 码输出。

这一步的转化主要涉及到将彩色对应灰度。

采用这个公式，即使是彩色的图片，也只不过是五彩斑斓的灰罢了~

GrayScale = 0.21 R + 0.72 G + 0.07 B

提取原图的 RGB 色彩，输出为灰度：

const toGrayScale = (r, g, b) => 0.21 * r + 0.72 * g + 0.07 * b; const convertToGrayScales = (context, width, height) => { const imageData = context.getImageData(0, 0, width, height); const grayScales = []; for (let i = 0 ; i < imageData.data.length ; i += 4) { const r = imageData.data[i]; const g = imageData.data[i + 1]; const b = imageData.data[i + 2]; const grayScale = toGrayScale(r, g, b); imageData.data[i] = imageData.data[i + 1] = imageData.data[i + 2] = grayScale; grayScales.push(grayScale); } context.putImageData(imageData, 0, 0); return grayScales; };

然后为每个像素赋灰度值：

const grayRamp = '[email protected]%8&WM#*oahkbdpqwmZO0QLCJUYXzcvunxrjft/|()1{}[]?-_+~<>i!lI;:,"^`\'. '; const rampLength = grayRamp.length; const getCharacterForGrayScale = grayScale => grayRamp[Math.ceil((rampLength - 1) * grayScale / 255)]; const asciiImage = document.querySelector('pre#ascii'); const drawAscii = (grayScales) => { const ascii = grayScales.reduce((asciiImage, grayScale) => { return asciiImage + getCharacterForGrayScale(grayScale); }, ''); asciiImage.textContent = ascii; };

最后调整一下图片大小就大功告成了~ 更多详细内容见文后链接~

在线可玩，快来试试

在最近的更新中，Bryan 称，他创造新天地的事情将暂时告一段落。

但是他不仅留下了复选框新玩法原理的详细介绍，还有自制的丰富的 demos。这些足以让你探索创造。

简单的动画，贪吃蛇，通过摄像头实时生成复选框版图像（demos 中的 webcam）…

点击即可试玩，以贪吃蛇和 webcam 为例：

点击 snake，键盘上下左右即可控制贪吃蛇：

点击 webcam，打开前置摄像头，可以看到自己的实时动态：

根据网友的反馈，似乎在安卓系统中打开会白屏，但是在 Mac Safari, iPhone Safari, 桌面 Chrome 上都可以使用。

感兴趣的小伙伴，快来试试吧~

参考链接：

https://www.bryanbraun.com/2021/09/21/i-keep-making-things-out-of-checkboxes/

https://news.ycombinator.com/item?id=28826018

https://www.jonathan-petitcolas.com/2017/12/28/converting-image-to-ascii-art.html

https://www.bryanbraun.com/checkboxland/#demos

https://github.com/bryanbraun/checkboxland