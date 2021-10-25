苹果前高管：iPod 能成功，归功于史蒂夫・乔布斯信守承诺

IT之家 10 月 25 日消息，据 9to5 Mac 报道，被称为“iPod 之父”的 Tony Fadell 近期回忆称，iPod 的成功故事并不是很有把握，甚至在它推出后也是如此。

早期的销售情况不尽如人意，Tony Fadell 认为需要三代产品才能起飞，因此他要求苹果公司联合创始人史蒂夫-乔布斯做出承诺......

据近期采访内容显示，Tony Fadell 曾试图在他的创业公司 Fuse Systems 中让自己的 MP3 播放器起步。事情进行得并不顺利，当苹果公司邀请他帮助提供咨询时，他的主要动机是赚取足够的钱来维持公司的运转。

七周后，当他被叫去向史蒂夫・乔布斯介绍他的建议时，这位苹果公司的联合创始人对文件并不感兴趣--他想看看模型。Tony Fadell 听从了苹果营销大师 Stan Ng 的建议。

在介绍模型时，Fadell 按照 Stan Ng 的指导，先展示最差的模型，然后是第二种，最后是他最喜欢的，作为最后的选择。乔布斯立即抓住了这一点。 史蒂夫拿起它，他说，“我们正在开发这个，你现在要加入我们来开发它，”我当时想，“哇哦。”

IT之家获悉，他犹豫不决的原因是，苹果是一家亏损的公司，其 Mac 的销售正在下降。当时没有理由认为苹果会比 Fuse 的情况好。但乔布斯通过做出承诺说服了他--这个承诺对 iPod 的成功至关重要。

Fadell 问苹果公司这位有远见的领导人，他是否愿意在 iPod 上走得更远，不仅仅是投资这第一台设备，而是致力于一系列产品的开发。Fadell 已经经历了足够多的情况，在这些情况中，一家公司在 9 个月内取消了第一个产品，因为它不想在下一个产品上投资。在 Fadell 的心目中，需要三代的努力才能让雪球滚动起来。 他说：“很多人都是在中途停止的，我想确保我们不会这样做。” 乔布斯告诉 Fadell，他将在 iPod 上投入营销资金，从其核心的 Mac 业务中抽出资源。尽管最初的 iPod 和后续版本的销售并没有点燃任何火焰，乔布斯还是坚持了下来。 他说：“他撑起了自己的业务，剩下的就是历史了。”

Fadell 说，他把旧 iPod 作为一种时间胶囊保存着，上面还装着当时的音乐。

他说：“这是我的音乐库的一个时间窗口，所以你让它保持这种状态。你一进入，你就会觉得，‘我又回到了 21 世纪初的音乐’。这有点像一个真正伟大的混音带。”

他另外告诉彭博社，他确实认为苹果将进入一个新的产品类别 —— 尽管他不会预测那可能是什么 —— 但这并不是创新的唯一途径。在改进现有产品和为其创造新的配件方面有很大的空间。