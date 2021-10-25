2022 年款 MacBook Air 渲染图曝光：刘海屏、Magsafe 充电口

IT之家 10 月 25 日消息，爆料者 @Jon Prosser 放出了一份渲染图并得到 DyIan 证实，展示了苹果即将推出的新款 MacBook Air 外观。

@Jon Prosser 透露，他的消息来源表示新机将采用“白色边框”之类的细节，提供 USB-C（可能是 MagSafe）接口，带有全尺寸功能键的白色键盘，取消楔形设计。他特意强调新机的颜色十分有看点。

从目前爆料来看，苹果将会在 2022 年的某个时候发布新款 MacBook Air，将为其引入最近 MacBook Pro 所采用的刘海式设计，白色边框也将首次出现在 MacBook 上，预计也将采用与新款 MacBook Pro 相同的 MagSafe 3 设计，但接口似乎并未看齐新款 MBP。

从图来看，这款机型大多数设计都在意料之中，但相比新款 MacBook Pro 激增的厚度依然保持了良好的身材，所以总的来看尺寸精度仍有待观察。

苹果在 2020 年 11 月举行了一次活动，推出了第一批采用其自研的 M1 芯片的 Mac，古尔曼认为，苹果今年没有什么重大新品要推出了。

彭博社古尔曼此前表示，从现在起大约 6 到 8 个月后，苹果将推出一款采用全新设计且搭载苹果自研的 M2 芯片的新 MacBook Air。他认为，即将推出的机型将拥有自 2010 年以来 MacBook Air 设计的最大改变，本周早些时候有传言称，该笔记本将拥有与 24 英寸 iMac 相似的设计，包括显示屏周围的米白色边框和各种颜色选择。

古尔曼还预计，在 2022 年，苹果还将推出配备苹果芯片的更大的 iMac，新的 Mac mini，新的 iPhone SE，以及新的 iPad Pro。

IT之家了解到，苹果在本周发布了采用新设计、搭载 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型之后，其产品线中基于英特尔的 Mac 只剩下针对教育市场的低端 21.5 英寸 iMac、27 英寸 iMac、高端 Mac mini 和 Mac Pro。