微软 Win11/10 免费工具集 PowerToys 将支持快速显示鼠标指针位置

IT之家 10 月 25 日消息，微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10/Windows 11 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

据 onMSFT 报道，在 Windows 的鼠标指针选项中有一个技巧，可以帮助你在点击 CTRL 键时找到指针，但微软很快就会将这一功能直接整合到 PowerToys 中，以帮助你的生活更加轻松。

PowerToys 团队负责人 Clint Rutkas 近期提供的视频中可以看出，PowerToys 似乎可能会将按下 CTRL 键寻找鼠标的技巧提升到新的水平。在这个片段中，你可以看到一个更大的（和白色的）雷达出现在鼠标指针上，估计是在按下 CTRL 键的时候。Rutkas 表示，与现有的功能类似，这是一个双控制键来寻找指针的方法。他还指出，与 Windows 中的旧集成功能相比，这是一种不同的体验。

(目前，要在 Windows 10 或 Windows 11 中打开该功能，打开设置> 蓝牙和设备 > 鼠标 > 其他鼠标设置。这将打开旧式的“鼠标属性”。从那里，进入“指针选项”标签，确保“当按下 CTRL 键时显示指针的位置”被选中。之后，只要按下 CTRL 键就会在你的鼠标周围打开一个圆圈)。

微软 Powertoys 可能会提供更方便的功能，这将是对 PowerToys 工具集的又一有益补充。此前已经有了让你的电脑保持唤醒的 Awake 功能，选择颜色的 Color Picker，作为窗口管理器的 FancyZones，以及 Image Resizer。