GEN 零封 C9，《英雄联盟》S11 半决赛名单出炉：EDG VS GEN，T1 VS DK

IT之家 10 月 25 日消息，在今晚进行的《英雄联盟》S11 八进四比赛的最后一场中，GEN 零封 C9，成功晋级半决赛。

根据对阵表，在接下来的半决赛中，将由 EDG 对阵 GEN，T1 对阵 DK。

在 GEN 对阵 C9 的第一局中，前期双方分别在边路打出线杀，但后续 GEN 的运营明显强于 C9 没有给前期强势的 C9 任何的空间，而一波强行越塔虽然击杀厄斐琉斯但被换掉 4 人直接让 C9 陷入巨大劣势，然而 GEN 给了机会被 C9 打出完美团拿下大龙，后期 GEN 拿下大龙 C9 拿下风龙魂，最终决战 GEN 拿下远古龙和大龙一波结束比赛。

第一局的 MVP 给到完美压制视野控资源的 GEN.Clid（赵信）。

第二局，开局 C9 的上半区对线就已经非常劣势，几波战斗下来 GEN 已经建立了巨大优势，格雷福斯和李青都非常肥，22 分钟 C9 孤注一掷上路开团但被后续赶到的格雷福斯收割团灭，GEN 拿下大龙基本锁定胜局，25 分钟 GEN 一波碾压结束。

第二局的 MVP 再次给到 9 杀全场节奏领先的 GEN.Clid（盲僧） 。

第三局，开局 C9 获得了不小的优势，然而他们在优势局却一直没能控制住小龙，连续被 GEN 拿下三条小龙买下隐患，果然在后期 C9 的 AD 被找到机会秒杀 GEN 瞬间拿下龙魂几乎抹平了局势，后期 GEN 再次找到机会拿下大龙彻底翻盘。

第三局的 MVP 再次给到关键团战踢回敌方 ADC 的 GEN.Clid（盲僧）。

IT之家了解到，本次世界赛，LCK 三支队伍均以 3:0 晋级四强。第一场半决赛将在 10 月 30 日晚上八点开始，第二场半决赛将在 10 月 31 日晚上八点开始。

S11 的总决赛将 11 月 6 日晚上八点开战，由 EDG 和 GEN 之中的胜者，对阵 T1 和 DK 之中的胜者。