18999 元，尼康发布 Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 变焦镜头

IT之家 10 月 29 日消息，尼康于 10 月 28 日晚正式发布了旗舰微单相机 Z 9，售价高达 35999 元，采用约 4571 万像素堆栈式 CMOS。与此同时，尼康发布了尼克尔 Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 变焦镜头。

这款产品采用 Z 卡口，适配于尼康 Z 系列全画幅相机。镜头采用了轻量化设计，仅重 1355g，含脚架连接环重量为 1435g，可以长时间随身携带。产品采用了尼康新开发的“内部平衡技术”，可以显著减少变焦过程中的重心偏移，具有良好的操控性。

尼康此款 100-400mm 镜头具有两个 STM 步进马达，组成多重对焦系统，可以满足照片和视频拍摄时快速、精准、安静的自动对焦操作。镜头具有光学防抖功能，效果相当于提高 5.5 挡快门速度。

光学方面，产品采用 20 组 25 片设计，内含 6 枚低色散 ED 镜片，2 枚加强型低色散 ED 镜片。此外，部分镜片带有纳米结晶涂层和抗反射高清 ARNEO 涂层，镜头前镜片具有氟涂层，提供一定的抗污能力。这款镜头同时拥有一定的微距进摄能力，在 100mm 变焦位置最近对焦距离 0.75m，提供约 0.38X 的放大倍率。镜头滤镜尺寸为 77mm。

从镜头 MTF 图标看，这款镜头不论是广角端还是长焦端，镜头边缘的分辨率依旧保持在较高水平，没有明显下降。

尼康此款镜头采用高性能防反射涂层系统，可以减少鬼影和炫光。此外，光学方面可以校正横向、轴向色差。结合相机，该镜头可以在 RAW 数据阶段校正色差。

以下为镜头的官方样片：

尼克尔 Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 镜头拥有多个自定义按键，镜头顶部具有显示窗。产品的变焦机构可以在镜头竖直向下或向上放置时，防止镜头意外伸缩，这对于鸟类摄影等场景十分重要。此外，镜头从最广焦段切换至最长焦，变焦环旋转幅度仅有 80°，有助于摄影师快速实现变焦操作。

IT之家了解到，尼康此款镜头零售价 18999 元，将于 2021 年 12 月正式开售。

不仅如此，尼康官方还宣布开发全新的尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S 长焦定焦镜头，前端拥有经典的金圈装饰。这款产品属于 S-型系列，拥有高级光学性能，能实现美丽的虚化效果，内置 1.4 倍增距镜，具有抗反射涂层。

此外，尼康还正式公布了截至 2023 年的尼克尔 Z 镜头系列路线图：