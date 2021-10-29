华为 P50 Pro 5G 内部测试版真机曝光：搭载麒麟 9000，配备完整射频芯片

IT之家 10 月 29 日消息，据酷安网友 @一个小串串 近期的爆料图片显示，华为 P50 Pro 是存在 5G 版本的，但只是华为内部的工程机测试版（IDEALS Logo，非零售版），搭载了完整的射频芯片，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统，采用麒麟 9000 芯片，并猜测，摄像头也有可能是 IMX700Y 传感器。

IT之家获悉，华为 P50 系列于 7 月 29 日发布，搭载 HarmonyOS 2 系统。其中，华为 P50 全系搭载高通骁龙 888 4G 芯片，华为 P50 Pro 则搭载高通骁龙 888 4G 芯片或海思麒麟 9000 4G 芯片。

外观方面，华为 P50 Pro 厚 8.5mm，重约 195g，采用 3D 柔性微曲面屏，后置镜头采用创新的万象双环设计。

配置方面，华为 P50 Pro 采用 6.6 英寸 2700×1228 分辨率居中单孔双曲面屏幕，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光，内置 4360mAh 电池，支持 66W 有线 + 50W 无线快充，配备 IP68 防水、双扬声器。

相机方面，华为 P50 Pro 采用 50MP 主摄（f/1.8、OIS）+ 40MP（f/1.6）原色黑白双主摄 + 13MP 超广角（f/2.2，自由曲面镜片）+ 64MP 长焦（f/3.5，OIS，3.5 倍光变，100x（200x）数码变焦），支持 1080P 960fps 慢动作视频拍摄，前置则为 1300 万像素自拍镜头，100° 超广角，14cm 超近自动对焦。