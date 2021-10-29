尼康发布 Z 24-120mm f/4 S 镜头、卡口适配器 FTZ Ⅱ，7999/2499 元

IT之家 10 月 29 日消息，据IT之家网友 @JohnnyChu 投稿，尼康于 10 月 28 日正式发布了尼克尔 Z 24-120mm f/4 S 镜头，采用恒定光圈设计，适用于尼康 Z 系列无反相机。

这款镜头属于 S-型系列，支持高分辨率，覆盖了常用焦段，同时重量轻至 630g，大大增强了便携性，适于日常挂机使用。

尼克尔 Z 24-120mm f/4 S 镜头使用了两个 STM 马达组成多重对焦系统，可以为照片、视频拍摄提供安静快速的对焦。镜头最近对焦距离可达 0.35m，允许用户更加接近拍摄对象拍摄。

光学方面，镜头为 13 组 16 片设计，包括 3 枚低色散 ED 镜片、1 枚非球面低色散 ED 镜片、3 枚非球面镜片。此外，镜片带有纳米结晶涂层、抗反射高清 ARNEO 涂层，最前方的镜片拥有氟涂层。镜头拥有 9 片光圈叶片，滤镜尺寸 77mm，标配遮光罩。

官方表示，这款变焦镜头的光学系统有助于减轻从近距离至无限远的轴向色差，提供清晰的渲染，并大大减少焦平面的前后的颜色渗色。f/4 恒定大光圈的设计，可以使得长焦端也有良好的虚化效果，适用于人像摄影，并支持在暗光条件下拍摄。

以下为官方样片：

IT之家了解到，针对视频录制，尼克尔 Z 24-120mm f/4 S 镜头的对焦环、光圈控制采用了静音设计，镜头的控制环功能支持自定义，可以切换感光度、光圈和曝光补偿。镜头内部的光学结构还有助于减少对焦的呼吸效应，适用于视频拍摄。此外，还支持视频时进行无级光圈控制。

这款镜头将于 2021 年 12 月开售，定价 7999 元。

尼康同时推出了卡口适配器 FTZ Ⅱ。该产品针对拥有尼克尔 F 镜头的尼康单反相机用户而设计，可以将其转接至尼康 Z 卡口系统上。这款适配器相比第一代 FTZ，移除了脚架环，尺寸更小更轻便，确保垂直拍摄时与各种配件匹配。

卡口适配器 FTZ Ⅱ 支持包括 AI 型号的约 360 款尼克尔 F 镜头，同时也可兼容 AF/AE 自动对焦功能，和 VR 防抖功能。这款产品零售价 2499 元，将于 2021 年内开售。