iQOO Z5x 开售：120Hz 高刷屏、5000mAh 电池，到手价 1299 元起

IT之家 11 月 1 日消息，今日 iQOO 品牌双 11 人气新品 iQOO Z5x 正式开售，到手 1299 元起，同时还可享受多重优惠权益。

作为 iQOO Z5 家族新产品，iQOO Z5x 拥有高性能、长续航、畅爽娱乐体验等多重特点。iQOO Z5x 搭载天玑 900 处理器，搭配五重液冷散热系统，可快速散热，保证手机持续稳定高能输出；具备最大 8GB RAM+256GB ROM 组合，更支持内存融合 2.0 与最大 1TBmicroSD 卡扩展存储空间；搭载 5000mAh 大容量电池，综合手机高性能低功耗表现，可提供超持久的续航能力。

iQOO Z5x 对网络体验进行全方位强化，带来来电不断网 3.0、5G 高铁模式、Wi-Fi 6、Wi-Fi 连接桥等功能特性；配备 6.58 英寸 120Hz 高刷屏，最大亮度高达 650nits，支持 96% NTSC 色域和 DCI-P3 电影级广色域，通过德国莱茵 TÜV 低蓝光认证。iQOO Z5x 采用 5000 万像素 AI 双摄，可覆盖多场景的拍摄需求。

设计方面，iQOO Z5x“视觉云阶”摄像头设计让观感更高级、辨识度十足，数道独家工艺带来不沾指纹的磨砂触感。iQOO Z5x 提供“透镜黑”、“雾海白”和“砂岩橙”三大配色，同时还将旗舰产品 iQOO 8 Pro 赛道版的宝马砂岩漆工艺首次带到千元价位段。

此外，iQOO Z5 系列斗罗大陆 4 限量版礼盒也已同步开售，礼盒数量有限。iQOO Z5 配备“满血铁三角”：高通骁龙 778G、满血版 LPDDR5 和满血版 UFS 3.1，更采用了旗舰级 VC 液冷散热系统；搭载 5000mAh 超大容量电池，配备高素质 120Hz 原色高刷屏，支持 240Hz 触控采样率，更有立体声双扬声器、线性马达等配置。

IT之家了解到，目前 iQOO Z5x 京东平台可领优惠券，用券后 6GB+128GB 版本到手价 1299 元、8GB+128GB 版本到手价 1499 元、8GB+256GB 版本到手价 1699 元，购机可享赠 iQOO 入耳式耳机、6 期免息等好礼；iQOO Z5 京东平台可领优惠券，用券后 8GB+128GB 版本到手价 1689 元、8GB+256GB 版本到手价 1889 元、12GB+256GB 版本到手价 2089 元，可享 6 期免息等权益及好礼，PLUS 会员更可领取专属优惠券，到手可低至 1579 元起，并加赠 iQOO 入耳式耳机好礼。