威刚推出 XPG ATOM 30/40/50 系列 SSD：1TB 896 元起，支持 PS5

IT之家 11 月 3 日消息，今日威刚宣布推出 XPG ATOM 30/40/50 系列 NVMe 固态硬盘。该系列产品共包含三款型号，30、40 系列采用 PCIe 3.0×4 通道，而 50 系列采用 PCIe 4.0×4 通道。该系列均支持 SLC 模拟加速功能，最大容量 1TB。

XPG ATOM 30 SSD 顺序读写速度为 2500/2000 MB/s，而 40 系列为 3500/3000 MB/s。这两款产品适用于一般用户和创作者，随机读写性能分别为 180K/200K IOPS，480K/260K IOPS。

威刚 XPG ATOM 50 系列 SSD 为旗舰型号，顺序读写速度可达 5000/4500 MB/s，随机性能 440K/400K IOPS。该产品同时兼容索尼 PS5 游戏主机。IT之家了解到，XPG ATOM 系列产品均配备超薄散热片，支持 AES256 硬加密，采用了耐高温的主控芯片，同时提供 5 年保修。

产品价格如下：

XPG ATOM 30

250GB，59.99 美元（约 383.94 元人民币）

500GB，79.99 美元（约 511.94 元人民币）

1TB，139.99 美元（约 895.94 元人民币）

XPG ATOM 40

512GB，99.99 美元（约 639.94 元人民币）

1TB，179.99 美元（约 1151.94 元人民币）

XPG ATOM 50

512GB，119.99 美元（约 767.94 元人民币）

1TB，179.99 美元（约 1151.94 元人民币）

官方表示，该系列固态硬盘即日起可在亚马逊以及其它海外电商销售。