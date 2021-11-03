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威刚推出 XPG ATOM 30/40/50 系列 SSD：1TB 896 元起，支持 PS5

2021/11/3 16:03:24 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 3 日消息，今日威刚宣布推出 XPG ATOM 30/40/50 系列 NVMe 固态硬盘。该系列产品共包含三款型号，30、40 系列采用 PCIe 3.0×4 通道，而 50 系列采用 PCIe 4.0×4 通道。该系列均支持 SLC 模拟加速功能，最大容量 1TB。

XPG ATOM 30 SSD 顺序读写速度为 2500/2000 MB/s，而 40 系列为 3500/3000 MB/s。这两款产品适用于一般用户和创作者，随机读写性能分别为 180K/200K IOPS，480K/260K IOPS。

威刚 XPG ATOM 50 系列 SSD 为旗舰型号，顺序读写速度可达 5000/4500 MB/s，随机性能 440K/400K IOPS。该产品同时兼容索尼 PS5 游戏主机。IT之家了解到，XPG ATOM 系列产品均配备超薄散热片，支持 AES256 硬加密，采用了耐高温的主控芯片，同时提供 5 年保修。

产品价格如下：

XPG ATOM 30

  • 250GB，59.99 美元（约 383.94 元人民币）

  • 500GB，79.99 美元（约 511.94 元人民币）

  • 1TB，139.99 美元（约 895.94 元人民币）

XPG ATOM 40

  • 512GB，99.99 美元（约 639.94 元人民币）

  • 1TB，179.99 美元（约 1151.94 元人民币）

XPG ATOM 50

  • 512GB，119.99 美元（约 767.94 元人民币）

  • 1TB，179.99 美元（约 1151.94 元人民币）

官方表示，该系列固态硬盘即日起可在亚马逊以及其它海外电商销售。

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关键词：威刚SSDNVMe

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