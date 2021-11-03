IE 11 明年 6 月退役，微软：Win11/10 Edge 浏览器的 IE 模式至少支持到 2029 年

IT之家 11 月 3 日消息，今天，微软宣布了 Edge 浏览器的里程碑事件，发布了 Edge Linux 稳定版。除此之外，公布了 Edge 浏览器上 IE 模式的路线图。

IT之家获悉，微软表示，从 2021 年 8 月 17 日起，部分微软应用和服务将不再支持 IE11。IE11 桌面应用从 2022 年 6 月 15 日开始退役。IE 模式将被支持到至少 2029 年。

如果你错过了公告，用于 Windows 10 的某些版本的 Internet Explorer 11（IE11）桌面应用程序将于 2022 年 6 月 15 日退役，这意味着还有 8 个月的时间可以转移到带有 IE 模式的 Microsoft Edge，这样你就不必立即对许多传统网络应用和网站进行现代化改造。IE 模式是现代化进程中的关键一步 —— 首先将你的浏览器更新为 Microsoft Edge 并设置 IE 模式，然后花必要的时间来计划和安排传统网络应用的现代化。微软 Edge 中的 IE 模式至少支持到 2029 年，这给了你 8 年的时间来实现这些传统应用的现代化，以满足当今的标准。

需要帮助或有关于兼容性的问题？微软提供 App 保证承诺：如果你的网页应用程序和网站在 Internet Explorer 11、支持的 Google Chrome 版本或任何版本的 Microsoft Edge（包括 Microsoft Edge Legacy）上运行，那么这些网页应用程序和网站也会在 Microsoft Edge 上正常运行。如果出现问题，你可以请求援助，或发电子邮件（[email protected]），以获得补救支持，而不需要额外费用。