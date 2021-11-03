微软商城双 11 翻新机闪促：Surface Go 低至 1239 元

IT之家 11 月 3 日消息 微软中国官方商城双 11 大促火热进行中，明日 0 点（11 月 4 日）开启翻新机闪促活动，热门机型最高直降 11%，认证翻新 Surface Go 低至 1239 元，另有认证翻新 Surface Go 2、Surface Pro 7 低价抢购 ，点此前往。

・ 微软认证翻新 Surface Go：点此购买

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），上市价 2988 元，官翻价 1239 元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），上市价 3988 元，官翻价 1439 元；

・ 微软认证翻新 Surface Go 2：点此购买

Surface Go 2（奔腾 4425Y/4GB/64GB/WiFi），上市价 2988 元，官翻价 2139 元；

Surface Go 2（酷睿 m3/8GB/128GB/带 LTE 增强版），上市价 5788 元，官翻价 3971 元；

・ 微软认证翻新 Surface Pro 7：点此购买

Surface Pro 7（酷睿 i5/16GB/256GB / 亮铂金），上市价 10688 元，官翻价 6460 元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB / 亮铂金 / 典雅黑），上市价 11888 元，官翻价 7221 元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/512GB / 亮铂金 / 典雅黑），上市价 14888 元，官翻价 8913 元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/1TB / 亮铂金），上市价 17888 元，官翻价 10659 元。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】