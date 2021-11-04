虚拟机服务商 VMware 宣布从戴尔科技分拆，成为独立公司

IT之家 11 月 4 日消息，据IT之家网友 @RTCs 投稿，虚拟化与云端服务提供商 VMware 发布公告宣布，从戴尔科技分拆，再次成为独立公司。

VMware 表示，分拆后可获得运营和财务灵活性，同时与戴尔科技保持战略合作伙伴关系。公司准备在适用于所有应用程序的多云服务领域处于领先地位，通过企业控制实现数字创新。

分拆条款包括 115 亿美元的特别现金股息（“特别股息”），该股息将按照截至 2021 年 10 月 29 日（“记录日期”）营业结束时的每股 27.40 美元，于 2021 年 11 月 1 日（“支付日”）向所有 VMware 股东支付股息。除息日期为 2021 年 11 月 2 日，即付款日期后的第一个交易日。

IT之家了解到，VMware 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，是一家云基础架构和移动商务解决方案厂商，提供基于 VMware 的解决方案，普通用户最熟悉的是该公司的 Vmware Workstation 虚拟机。

戴尔科技在今年 4 月份表示，公司将剥离所持有云计算软件开发商 VMware 的 81% 股份，创造两个独立的上市公司。此举将帮助戴尔削减其债务负担。