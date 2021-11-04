AMD Radeon 21.11.1 驱动发布：为《极限竞速：地平线 5》优化，性能可提升 23%

IT之家 11 月 4 日消息，AMD Radeon 肾上腺素 21.11.1 驱动现已发布，专门为了《极限竞速：地平线 5》《使命召唤 18：先锋》优化，推荐打算游玩这两款游戏的用户安装。

根据更新说明，采用该驱动后，《极限竞速：地平线 5》在 RX 6800 XT 上运行 4K 画质，性能可提升 23%；《使命召唤 18：先锋》的具体优化提升数据没有公布。

IT之家了解到，该驱动还进行了一些 Bug 修复：

用户在将三星 Odyssey G9 C49G95T 显示器设置为 5120X1440 240Hz 时可能会遇到显示损坏问题；

在游玩《使命召唤：战区》时，一些用户可能会在游戏菜单中移动光标时观察到视觉伪影。

已知问题：

在漫威的《银河护卫队》游戏过程中，某些用户可能会在某些 AMD 显卡产品（例如 Radeon RX 5500 XT 显卡）上遇到驱动程序超时问题。临时解决方法是禁用 Radeon Software 中的 Radeon Anti-Lag 功能。

某些用户可能会遇到 Multimedia Athena Dumps 文件夹增加的磁盘空间消耗。

在某些 AMD 显卡产品（例如 Radeon RX 6800M 显卡）上玩《使命召唤 17：黑色行动冷战》时可能会观察到视觉伪影。

在以扩展模式连接多个显示器的情况下玩《绝地求生》时，当用户在大厅中并尝试通过上下文菜单在辅助显示器上打开 Radeon Software 时，Radeon Software 可能会无响应。如果发生这种情况，临时解决方法是按 Alt + R 键盘快捷键。

在某些游戏和系统配置上启用增强同步可能会导致出现黑屏。任何可能在启用增强同步时遇到问题的用户都应将其禁用作为临时解决方法。

Radeon 性能指标和日志记录功能可能会间歇性地报告极高和不正确的内存时钟值。

Radeon 肾上腺素 21.11.1 驱动程序现在可以在 Windows 10 和 Windows 11 上的 Radeon 设置应用程序的可选部分下载。大家也可以点此进行手动下载安装。