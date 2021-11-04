华为 Watch 3/FIT 系列功能上新，鸿蒙 HarmonyOS 加速万物互联

IT之家 11 月 4 日消息，随着华为鸿蒙 HarmonyOS 功能逐渐完善，华为智能电子产品慢慢迎来更多使用场景。

华为方面现宣布，HUAWEI WATCH 3 系列以及 WATCH FIT 系列迎来功能上新，同时解锁新技巧。

据悉，华为 Watch 3 系列新增了一个睡眠模式，屏蔽除闹钟外的一切声音。

此外，华为 Watch 3 系列智能手表实现了全方位数据联动，当用户的手机连接手表、运动器材后即可实现三方设备数据联动，更加方便。该系列手表还可与智慧屏联动，当用户运动时可将心率、卡路里等数据实时同步到智慧屏显示。

不过很可惜，这两种功能目前都不支持 iOS 手机。

除此之外，新版本的华为 Watch 3 系列还新增了文字搜歌功能，配合语音搜歌更加容易寻找喜欢的音乐。

IT之家曾报道，华为 WATCH FIT 手表此前推送了 1.0.6.2 版本更新，新增跳绳模式，提供两种玩法，用户可自由选择。

跳绳模式除了帮助用户计数计时，还会为每一次跳绳运动提供分析。跳绳结束后，向上滑动屏幕就会及时反馈出详细的数据分析，充分了解每一次跳绳的运动情况，大家可以根据自己的身体情况，结合数据分析，合理规划跳绳锻炼，达到事半功倍的效果。