iPhone X USB-C 接口改装版现身 eBay，拍卖价已高达 54.75 万元

IT之家 11 月 4 日消息，据 MacRumors 报道，近期，机器人专业的学生 Ken Pillonel 分享了一段视频，解释他是如何使用一个功能性的 USB-C 接口来代替通常的 Lightning 接口来改装 iPhone X 手机的。这个改装后的 USB-C 接口既可以为 iPhone 充电，也可以进行数据传输。

Pillonel 还将该设备放在 eBay 上进行拍卖，出价已经高达 85550 美元（约 54.75 万元人民币）。该页面将该设备描述为“世界上第一台 USB-C iPhone”和“每一个苹果粉丝的真正收藏品”。

这台支持 USB-C 接口的 iPhone X 在 11 月 11 日之前接受竞拍，预计 12 月下旬发货。Pillonel 说，任何出价购买 iPhone X 的人都需要注意一下销售条款：你不能恢复、更新或删除该设备，你不能拆开该设备，你也不能将其作为日常设备使用。他还告诫说，改装后的 iPhone X“只是一个原型”。

“我保证当你收到手机时，它能正常工作，但如果你不遵守上述的准则，你就得靠自己了。因此，基本上你可以用它做任何你想做的事，但如果你弄坏了什么东西，不要指望我给你什么。这只是一个原型。”

中标者将收到包装好的 64GB 版 iPhone X，不包括任何配件。如果中标者对该设备有任何疑问，Pillonel 还将提供 30 分钟的电话联系。

下面是改装介绍视频：